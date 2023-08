In ein paar Wochen enden die Sommerferien. Dann geht auch das Shopping für das neue Schuljahr wieder los. In den USA gelten die Back-to-School-Einkäufe als wichtiges Barometer für die Stimmung der Konsumenten. Die Ausgaben für das neue Schuljahr sind nämlich auch ein Indikator für den Herbst, in dem neben Halloween und Black Friday das wichtige Weihnachtsgeschäft ansteht.

Studierende gehen über den Campus der University of North Carolina. Der Schul- und College-Start ist in den USA jene Zeit im Jahr, in der nach den Weihnachts-Feiertagen am meisten konsumiert wird. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EROS

Angesichts der Teuerung ist es um die Kauflaune der US-Konsumenten derzeit aber nicht gerade rosig bestellt. Ausgaben für den Sachkonsum gehen zurück. Das hat auch mit dem Ende der Pandemiemaßnahmen zu tun – seitdem fließt wieder mehr Geld in Entertainment-Sektor und Reisebranche. "Das Ausgabevolumen in Summe wird ja nicht größer", sagt Monika Rosen, Börsenexpertin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und Marktexpertin bei E-Fundresearch. "Als Anbieter muss man daher schauen, wie man sein Stück vom Kuchen bekommt", sagt sie.

Hoffen auf Tiktok

Doch es gibt einen Trend, der US-Einzelhändler hoffen lässt. Auf Tiktok zeigen College-Studenten aktuell gerne ihre toll ausgestatteten Wohnheimzimmer her. Neben Pölstern, Bettdecken und Laptops besitzen immer mehr von ihnen Mini-Kühlschränke, Kaffeemaschinen und sogar Luftreiniger. Einige beauftragen sogar Dekorateure, die Bettwäsche, maßgefertigte Vorhänge und andere Möbel- oder Dekorationsbestellungen liefern.

"Die Ausgaben für Wohnheime sind im letzten Jahrzehnt gestiegen, aber seit Covid sind sie meiner Meinung nach wirklich explodiert", sagt Alicia Browne, seit 13 Jahren Direktorin für den Bereich Wohnungsverwaltung an der Universität Alabama zu CNBC.

Das lässt die Einzelhändler hoffen. Laut einer jährlichen Umfrage, die diesen Sommer von der National Retail Federation und dem Marktforscher Prosper Insights & Analytics durchgeführt wurde, wird von College-Studenten und ihren Familien erwartet, dass sie heuer durchschnittlich 1.367 US-Dollar pro Person ausgeben. Das wäre ein neuer Rekord. Laut der Umfrage ist der Wert seit 2019 um etwa 40 Prozent gestiegen. Neben der Nachfrage nach Wohnheimdekoration stieg zuletzt auch jene nach Elektronik.

Kooperation mit Influencern

Die amerikanische Einzelhandelskette Target hat zuletzt sogar mit Tiktok-Influencern im College-Alter zusammengearbeitet, die die Einrichtung von Wohnheimen in ihren Videos zeigen. Hinzu kommt, dass Familien ihre Teenager oft auch dafür entschädigen wollen, dass sie während Covid auf viele typische Studenten-Erlebnisse verzichten mussten. Das soll jetzt nachgeholt werden. Man will den Kids das beste Ambiente geben, das möglich ist, dafür wird Geld in die Hand genommen. Geld freilich, das anderswo eingespart wird.

Aus der Sicht der Einzelhändler ist der Trend auch deshalb so wertvoll, weil sie hoffen, so Kundenbindung schaffen zu können. Dazu kommt, dass ein Anbieter aus dem Markt gefallen ist: Bed, Bath & Beyond war viele Jahre ein starker Player im College-Geschäft und ist jetzt insolvent. "Es ist zwar unklar, wie hoch der Anteil vom Gesamtumsatz von Bed, Bath & Beyond auf das College-Geschäft entfiel. Aber dieses Stück vom Kuchen steht für die Mitbewerber definitiv zur Disposition", sagt Rosen.

Gedämpfte Stimmung in Österreich

Spannend wird das Schulgeschäft auch für den heimischen Handel. Die Stimmung war im zweiten Quartal noch gedämpft. Vor allem im Nichtnahrungsmittelbereich war die Umsatzentwicklung bis zum Sommer schwach. Während sich die Stimmung im Einzelhandel zuletzt verschlechterte, stieg die Laune der heimischen Konsumenten wieder etwas an. Im Vergleich zu jener in deutschen Haushalten ist sie jedoch schlechter. Die Einschätzungen der österreichischen Haushalte hinsichtlich der Änderung ihrer finanziellen Lage in den vergangenen zwölf Monaten sowie die Höhe der Ausgaben für größere Anschaffungen in den nächsten zwölf Monaten zeigten wenig Veränderung.

Heuer werden damit nur geringe Wachstumsimpulse vom privaten Konsum ausgehen – erwartet wird laut Wifo-Prognose lediglich ein Plus von 0,9 Prozent. Besonders Haushalte mit eingeschränkter Liquidität dürften aufgrund der hohen Preissteigerungen weniger nachfragen. Für 2024 wird wieder eine höhere Konsumnachfrage (plus 1,8 Prozent) der privaten Haushalte erwartet. (Bettina Pfluger, 15.8.2023)