Das spartanische Setting in einem Besprechungszimmer des Parlaments sorgte für Kritik von Neos-Chefin Meinl-Reisinger. ORF will Inhalte in den Mittelpunkt stellen

Wien – Weniger Ablenkung bedeutet mehr Aufmerksamkeit: Nach dieser Formel steht am Montag, 14. August auch das zweite ORF-"Sommergespräch" auf dem Programm. Zu Gast bei Susanne Schnabl ist Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler – zu sehen um 21.05 Uhr in ORF 2 und zum Mitlesen im STANDARD-Liveticker.

Schauplatz der ORF-Interviewreihe ist heuer das Parlament, genauer gesagt eines der vier hinter dem Plenarsaal angesiedelten Besprechungszimmer. Sozusagen kleine Orte für wichtige Entscheidungen, denn die Kammerln fungieren auch als Rückzugsorte und Besprechungsinseln, um politische Deals zu machen. Der mit Nussholzfurnier verkleidete Raum ist nur mit zwei Ledersesseln, einem gläsernen Couchtisch und einer Stehlampe auf das Wesentliche reduziert. Die Kulisse ist ungewöhnlich – und polarisiert.

Zwei Stühle, ein Glastisch und ein paar Kameras: Die ORF-"Sommergespräche" finden heuer in einem Besprechungszimmer im Parlament statt. ORF/Roman Zach-Kiesling

Interview in der "Blackbox"

Die spartanische Ausstattung soll laut ORF-Intention den Blick auf die Inhalte lenken und ist die Weiterentwicklung jenes Interviews, das Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor seiner Angelobung gab. Er wurde im Jänner 2023 von Susanne Schnabl und Hanno Settele in einer Art "Blackbox" befragt: einem mobilen ORF-Studio, das – aufgestellt in der Hofburg – aus drei Stühlen, einem Tisch und einer Lampe bestand. Das Motto: Innovation durch Reduktion.

In den vergangenen Jahren hatten der ORF und die Gäste bei den "Sommergesprächen" etwa mit Gelsen, Elefantentröten oder starkem Wind und Regen zu kämpfen. Äußerliche Einflüsse sollen dieses Jahr keine Rolle spielen, der Fokus rein auf dem Gespräch liegen. Die Aufwärmrunde zum Interview geht im Plenarsaal des Parlaments über die Bühne, wo sich anfangs "Report"-Moderatorin Susanne Schnabl mit dem jeweiligen Parteichef oder der Parteichefin unterhält.

Kritik von Neos-Chefin Meinl-Reisinger

Die "Sommergespräche" werden heuer freitags aufgezeichnet, was etwa Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte. Sie sprach am Tag nach der Ausstrahlung ihres Gesprächs davon, dass es "sehr schade" gewesen sei, dass das Interview nicht live war, denn: "Da gibt es ganz andere Energie, wenn etwas live ist, und es hätte mir auch die Möglichkeit gegeben, auf die aktuellen Ereignisse einzugehen", sagte sie in einem Video auf Instagram mit Verweis auf das Hochwasser in Kärnten und der Steiermark, das am Wochenende tobte. "Die zügellose Bodenversiegelung" müsse in Österreich ein Ende haben.

Der ORF hat sich heuer vom Live-Charakter verabschiedet, um eine andere Dramaturgie entwickeln zu können. Hintergründiges soll im Vordergrund stehen und nicht Tagesaktualität. Dafür habe man ohnehin Formate wie das "ZiB2"- oder das "Report"-Interview. Das ungewohnte Terrain dürfte Meinl-Reisinger jedenfalls nicht gelegen gekommen sein. Sie echauffierte sich auf Instagram auch über das Setting. "Ein bisschen düster und schräg ausgeleuchtet. Wie bei einem Verhör in einem Spionagethriller." Die Neos-Chefin übte Kritik, dass eine Passage des Interviews dem Schnitt zum Opfer fiel, wo sie anhand eines Beispiels über die enorme Steuerlast der Österreicherinnen und Österreicher redete. Die ungekürzte Langfassung des Gesprächs ist allerdings sofort nach der Ausstrahlung in der ORF-TVthek zu sehen.

Susanne Schnabl im Gespräch mit Beate Meinl-Reisinger (re.). Die Neos-Chefin war nicht glücklich mit dem Setting. ORF/BFILM

Verwunderung über starkes Gegenprogramm

Den Auftakt der sommerlichen Interviewreihe mit Meinl-Reisinger sahen vergangenen Montag, 7. August durchschnittlich 496.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 19 Prozent. Zum Vergleich: Das "Sommergespräch" mit der Neos-Chefin im Jahr 2022 erreichte im Schnitt 590.000 Zusehende. Der Marktanteil betrug 22 Prozent.

Dass die Quote unter jener des Vorjahres lag, hat auch mit der Programmierung des ORF zu tun. Denn zeitgleich mit den "Sommergesprächen" erreichte in ORF 1 die Free-TV-Premiere von "Guglhupfgeschwader" aus der beliebten Eberhofer-Krimireihe mit im Schnitt 604.000 Zuseherinnen und Zusehern einen Topwert, der zulasten von ORF 2 ging. Nach dem Ende des Krimis schnellte die Quote des "Sommergesprächs" nach oben.

Beim am Montag ausgestrahlten Gespräch mit Grünen-Chef Werner Kogler ist die Konkurrenz nicht so stark. ORF 1 zeigt um 20.15 Uhr den deutschen Film "Dieses bescheuerte Herz" mit Elyas M'Barek aus dem Jahr 2017. Vermutlich kein Quotenbringer. (omark, 14.8.2023)