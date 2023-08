Zuerst klagt der 69-jährige Unternehmer die Roten. Jetzt will er sich auch noch am Parteitag im November mit SPÖ-Chef Andreas Babler duellieren. Was ist da los?

Beim roten Sonderparteitag im Juni in Linz musste Genosse Berthold Felber draußen bleiben. APA/HELMUT FOHRINGER

Eigentlich ist alles aussichtslos, nicht aber für Berthold Felber: Der Mittelburgenländer will weiterhin mit aller Gewalt den Chefsessel der SPÖ erklimmen. Dabei beginnt sich die Sozialdemokratie gerade ein wenig vom Zinnober rund um die rote Vorsitzwahl und eine fehlerhafte Excel-Tabelle zu erholen. Doch Felber lässt seiner SPÖ keine Ruhe.

Mit einer zivilrechtlichen Klage will er die Partei am liebsten vor Gericht zerren. Aber nicht nur das: Felber kann offenbar einen etwaigen Prozess nicht abwarten. Er schickt sich nun an, einmal mehr als Andreas Bablers Gegenkandidat anzutreten. Diesmal am Parteitag Mitte November in Graz. Dort wird Babler nach allen Problemen rund um die Vorsitzkür noch einmal von den Delegierten in einer Wahl als Parteivorsitzender bestätigt. Was führt Felber da bloß im Schilde?

Frage: Noch einmal von vorne: Wer ist Berthold Felber überhaupt?

Antwort: Der 69-Jährige ist ein Unternehmer aus dem Mittelburgenland (Bezirk Oberpullendorf). Seine Firma produziert Kabelbäume. Laut eigenen Angaben ist Felber seit mehr als 50 Jahren treues SPÖ-Mitglied. Zu etwas Bekanntheit gelangte Felber als einer der ursprünglich 73 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich heuer im März im Zuge der roten Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz bewarben. Schon damals war Felber sauer.

Frage: Warum?

Antwort: Felber wollte nicht akzeptieren, dass die SPÖ das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachträglich mit einer Hürde zu verkleinern versucht hatte. Um bei der Mitgliederbefragung tatsächlich kandidieren zu können, mussten davor nämlich 30 Unterstützungserklärungen gesammelt werden. Felber behauptet, er habe 32 aufgeboten. Also um zwei mehr als notwendig. Allerdings standen nicht überall die notwendigen Mitgliedsnummern neben den Namen auf seiner Liste, wie Felber nachträglich eingeräumt hatte. Laut SPÖ habe Felber daher schlicht nicht ausreichend Unterstützungserklärungen abgegeben. Gegen diese Hürde wollte Felber schon damals rechtlich vorgehen.

ORF-Anchor Martin Thür suchte direkt nach der Wahl die fehlende Stimme im Wahlergebnis, die rote Chaostage nach sich zog. Berthold Felber wurde damals ohne Zustimmung vermerkt.



Frage: War das Kapitel SPÖ-Vorsitz für Felber damit nicht zu Ende?

Antwort: Keineswegs. Felber gab sich schon damals nicht geschlagen. Er hatte sich für den Sonderparteitag am 3. Juni in Linz als Gegenkandidat zu Hans Peter Doskozil und Andreas Babler um die Parteiführung aufstellen lassen. Das ist auch nicht weiter schwierig. Grundsätzlich kann sich jedes Mitglied dafür bewerben. Die Anträge dafür müssen der Wahlkommission gemäß Parteistatut bloß 21 Tage vor Wahl mitgeteilt werden.

Frage: Wie erfolgreich war Felber dann am Sonderparteitag?

Antwort: Felber hat laut Ergebnis keine einzige der rund 600 Delegiertenstimmen erhalten und war damit weit abgeschlagen Letzter. Aber auch das sieht Felber etwas anders.

Frage: Wie?

Antwort: Felber gibt an, dass er von einem Delegierten am Sonderparteitag gewählt worden sei. Das habe ihm dieser persönlich mitgeteilt. Um Felber zu wählen, hat man Babler und Doskozil vom Stimmzettel streichen und Felber hinschreiben müssen. Diese eine Stimme sei aber widerrechtlich als ungültig gezählt worden, beklagt Felber nun. Das stellt die SPÖ in Abrede. Die abgegebenen Stimmen seien – speziell nach der Verwechslung des Wahlergebnisses – mehrfach durchgezählt worden. Auch unter Anwesenheit eines Notars. Dabei sei allerdings nie eine Stimme für Felber aufgetaucht.

Frage: Und wie ging es dann weiter?

Antwort: Für Felber ist die Sache noch nicht vorbei. Er will, dass die Wahl wiederholt wird. Das versucht er nun mit einer zivilrechtlichen Klage zu erreichen. Darin moniert er neben der "Felber-Stimme", dass er zwar als Kandidat zur Wahl zugelassen, ihm aber der Zutritt zum Sonderparteitag verwehrt worden sei. Felber war nämlich kein Delegierter. Dadurch habe er sich nie wie Doskozil und Babler vor den roten Parteifunktionärinnen und -funktionären präsentieren können. Darüber hinaus führt Felber auch die Verwechslung der Stimmen negativ ins Treffen, ebenso den Umstand, dass einst "einfache" Mitarbeiter der SPÖ die Stimmen in der Wiener Parteizentrale nachgezählt hatten und keine Mitglieder der Wahlkommission.

Frage: Wie erklärt die SPÖ, dass Felber beim Parteitag in Linz vor der Türe bleiben musste?

Antwort: Der Parteitag in Linz sei laut SPÖ statutengemäß ein "außerordentlicher" gewesen. Bei diesem käme es zur Einberufung der Delegierten des jeweils vorhergegangenen Bundesparteitages, sofern nicht andere Delegierte bekanntgegeben werden. "Da Herr Felber weder beim vorangegangenen ordentlichen Parteitag delegiert noch statutarisch als Gastdelegierter vorgesehen war und auch als Gast nicht gemeldet wurde, konnte er am außerordentlichen Parteitag in Linz nicht teilnehmen", erklärt die SPÖ.

Frage: Wie aussichtsreich ist Felbers Klage?

Antwort: Das ist nicht so leicht zu beantworten. Die wenigen Juristinnen und Juristen, die mit dem STANDARD darüber zu sprechen bereit waren, sehen die Klage als rechtliches Neuland. Deshalb kann sich niemand wirklich klar dazu äußern. Die Einschätzung reicht von "Wohl keine Chance" bis "Ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, wenn auch die Wahrscheinlichkeit da ist, dass die Klage im Sand verläuft". In dieser Frage geht es für das Gericht auch darum zu bewerten, was es Felber gebracht hätte, wären all die Probleme im roten Wahlprozedere nicht eingetreten. Hätte Felber größere Chancen auf den Parteivorsitz gehabt? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber das sieht Felber möglicherweise ja etwas anders.

Frage: Wäre das nicht eher ein Fall für das Schiedsgericht der SPÖ?

Antwort: Dort hat es Felber ebenfalls schon probiert. "Berthold Felber hat sich mit dem Ansuchen an den Bundesparteivorstand gewandt, ein Schiedsgericht einzurichten", heißt es von der Partei. "Der Bundesparteivorstand hat diesen Antrag statutengemäß behandelt und festgestellt, dass kein Schiedsgericht eingesetzt werden soll. Begründet wurde dies u. a. damit, dass Felber seine Vorwürfe nicht belegen konnte."

Frage: Und jetzt will Felber gegen Babler antreten?

Antwort: Genau. Felber will Babler am 11. November am Parteitag in Graz noch einmal herausfordern. Das ist statutarisch deshalb möglich, weil die formelle Bestätigung von Babler auf der Tagesordnung steht: Gegenkandidaturen sind da erlaubt. Aber Felber will noch mehr. Der Burgenländer hat Forderungen: Felber verlangt eine Gastdelegiertenkarte, damit er diesmal am Parteitag teilnehmen kann (Felber muss dafür laut SPÖ von seiner Bezirks- bzw. Landesorganisation delegiert bzw. als Gast gemeldet werden); dass sein Name auf dem Wahlvorschlag aufscheint; und das Recht, sich selbst und sein Programm "SPÖ Wahlniederlagen ADE" vor den Delegierten vorstellen zu können. Dafür, erklärt Felber, werde er eine Stunde und fünfzehn Minuten brauchen. (Jan Michael Marchart, 14.8.2023)