Wie die Bewohnerinnen und Bewohner in der Metropole am Schwarzen Meer die russischen Angriffe mit Marschflugkörpern und Drohnen erleben – in ihren eigenen Worten. Ein Bericht aus Odessa

Feuerwehrleute beim Löscheinsatz in Odessa. Seit Wochen ist die Schwarzmeermetropole regelmäßig Ziel russischer Angriffe. AFP/UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Anfang der Woche erlebte Odessa einen der schwersten Angriffe seit dem Beginn der russischen Invasion der gesamten Ukraine. Es war der bisher letzte einer Ende Juli begonnenen und bis heute andauernden Bombenkampagne, im Rahmen derer die Schiffe und Kampfflieger der russischen Schwarzmeerflotte bisher dutzende Raketen und über hundert Drohnen auf die Stadt und ihre Umgebung abfeuerten. Auch wenn die ukrainische Luftabwehr diesmal alle abschießen konnte, finden und fanden viele regelmäßig ihren Weg ins Herz von Odessa: in den Hafen und in die historische Altstadt, die die Unesco erst im vergangenen Jänner zum Weltkulturerbe ernannt hatte.

Die Ziele der Russen bildeten bisher einerseits die Speicher und die Hafenterminals, die der Lagerung und Verladung von Getreide und Öl dienen. Andererseits nahmen die Invasoren gezielt das Zentrum von Odessa ins Visier. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden bei den Angriffen Ende Juli insgesamt sechs Wohnhäuser und 25 Baudenkmäler beschädigt. Darunter das Haus der Wissenschaft, das Archäologische Museum, das Maritime Museum, das chinesische Generalkonsulat und das Literaturmuseum.

Die Preobraschenska-Kathedrale, die größte Kirche und eines der Wahrzeichen von Odessa, brannte fast völlig aus. Angesichts der schieren Menge an eingesetzten Raketen und Drohnen gleicht es einem Wunder, dass bei den Angriffen bisher nur ein Mensch ums Leben kam. So weit die, unter Anführungszeichen, "technische" Bilanz der "Höllennächte von Odessa", wie sie der britische "Guardian" nannte.

Was während eines Angriffs passiert, lässt sich selbst von denen, die ihn erleben, nur schwer in Worte fassen. Und wenn, dann lassen sich die Eindrücke vielleicht nur in dem gleichen Stakkato wiedergeben, in dem sie auf die Menschen hier binnen Sekunden einprasseln. Laute Explosionen. Rot-gelbe Blitze. Scheinbar aus allen Richtungen gleichzeitig splitterndes Glas. Panische Schreie und Flüche. Vom Himmel herabregnende Trümmerteile. Der Geruch von brennendem Holz und Plastik, von glühendem Gestein. Und über allem der unablässige Donner der aus allen Rohren feuernden Kanonen der ukrainischen Luftabwehr.

Wie die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt diese Nächte erleben, wollen wir manche von ihnen hier in ihren eigenen Worten erzählen lassen. Was folgt, sind Übersetzungen und zur besseren Verständlichkeit teilweise leicht gekürzte Einträge von Bürgerinnen und Bürgern Odessas auf Facebook – neben Telegram das populärste lokale soziale Medium –, die in den Nächten zwischen dem 18. und dem 26. Juli entstanden sind. Alle Personen, deren Postings wir hier zitieren, haben ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben, dass DER STANDARD ihre Texte für diese Geschichte verwenden darf. Die Originalpostings finden Sie jeweils verlinkt.

Julia Gorodetskaja, Facebook,

20. Juli 2023, 2.07 Uhr

"Die Sirene heult. Wieder fliegen Raketen und Drohnen auf Odessa. Wir sitzen in den Fluren unserer Wohnungen und verfluchen diesen bösen Geist. Jeder auf seine Art, aber alle eifrig. Jemand wird nach dieser Nacht nicht aufwachen. Wir haben uns längst daran gewöhnt: Tod, Schmerz, unvermeidliche Verluste. Aber sie sind es nicht gewöhnt. Jedes Mal tut es genauso weh wie beim ersten Mal. Und Fremde im ganzen Land leiden genauso wie wir. Sie mögen fremd sein, aber sie gehören zu uns. Sonst würde sie dieser Bastard nicht töten. Es hat begonnen. Summen. Die Sprache des Hasses und der Feindschaft."

Elena Seminska,

Facebook, 19. Juli, 23.23 Uhr

"Während ich weg war, haben sie in unserem Luftschutzbunker WLAN installiert und Matratzen und Sofas auf Paletten aufgestellt. Jemand hat den Wasserkocher kaputtgemacht (...). Die Nachbarn sind alle sehr aufgeregt, aber sie reißen sich zusammen. Nur eine Frau weint ständig. Ihr Sohn, dessen Telefon kaputt ist, fragt mich die ganze Zeit: 'Na, was schreiben sie über uns in den Nachrichten?' Ich bin die Einzige im Pyjama. Er ist rosa und hat keine Taschen. Meine Finger kleben an den Tasten meines Telefons. In der Panik habe ich vergessen, den Hund an die Leine zu nehmen. Er ist ganz fröhlich, springt im Flur herum. Vorher habe ich meinen Vater angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass ich es in eine Notunterkunft geschafft habe. Der Korridor ist voll mit Leuten. Sie mussten wie ich mehrere Blocks laufen, um hierherzukommen. Ich habe in ihre Gesichter geschaut, als sie auf uns zuliefen, während es rundherum explodierte. Sie hielten schläfrige Kinder auf dem Arm, deren Köpfe mit weichen Decken bedeckt waren.

Ich hatte Angst, mein Haus während der Explosionen zu verlassen. Erst als es zum fünften Mal wackelte und sich ein Stein nach dem anderen zu lösen begann, dachte ich, dass es besser ist, zu gehen. Ich bin in meinen Flipflops so laut wie möglich die Stufen hinuntergerannt. So, als würde ich alle auffordern, die wie ich Sekunden vorher auch an der Tür gesessen sind und zögerten, Richtung Bunker zu laufen. Und ich dachte mit Entsetzen an die, die keinen Schutz haben, die keinen Ort haben, zu dem sie rennen können. Ist es für sie einfacher? Ohne diese Möglichkeit? Oder schwieriger? Tränen. Meine armen, geliebten Ukrainer. Lasst uns durchhalten. WIR WERDEN SIEGEN."

Irina Morosowskaja,

Facebook, 21. Juli, 22.22 Uhr

"Fenster, die von der Schockwelle erfasst werden, führen ein unabhängiges Leben. Ich sperre sie nicht mehr zu, damit sie in aller Ruhe vor Angst zittern können. Normalerweise schlafen die Katzen auf den Fensterbänken, aber sobald sie heute die Sirene hören, rennen sie weg. Es scheint, als ob sie alles über die Gefahr wissen. Ich lasse sie wieder so lange schlafen, wie sie möchten. Drei Alarme zwischen gestern Abend und Mitternacht und heute wieder drei ... bis fünf Uhr morgens."

Julia Gorodetskaja,

Facebook, 23. Juli, 2.48 Uhr

"Ich bin so müde, dass ich kaum aufstehen kann. 'Heute verstecke mich nicht', denke ich mir. 'Es kommt, wie es kommt.' Nach der ersten Explosion bebt mein Haus und scheint zu hüpfen. Ich springe auf und renne in den Korridor. Nichts tut mehr weh. Keine Depression mehr. Ich möchte wirklich leben. Mehr Explosionen. Genauso laut, genauso höllisch. Verdammt. Ich überlege, ob ich in den Lagerraum gehen soll. Ich höre die Stimmen der Nachbarn, die die Treppe hinunterlaufen. Ich sage mir: 'Wartet, vielleicht gehe ich mit.' 'In unserem Wohnzimmer ist die Decke eingestürzt', höre ich meine Nachbarin Wika sagen.

Der Alarm heult nicht wieder, sondern immer noch. Auf Telegram schreiben sie, dass die Schurken immer neue Raketen an den Start schicken. Ich gehe raus. Wir stehen einen Moment im Flur des Hauses, dann rufe ich alle zu mir. Meine Wohnung liegt im ersten Stock. Meine Freunde schauen live über Videolink zu, während ich alle hereinlasse und mich verabschiede. Der Rest ist wie ein Nebel. Etwas fliegt, knallt. Ich schreie: 'Scheiß drauf!' Die Kathedrale ist niedergebrannt. Sie schreiben, dass es Tote gibt. Die Welt schaut zu, wie wir einer nach dem anderen abgeschossen werden. PS: Ich hatte noch nie eine so schnelle Verdauung."

Elena Sawtschenko-Beswerchova,

Facebook, 23. Juli, 4.57 Uhr

"Zählen bis vier – ein Atemzug. / Tag vier. Ich atme aus und mit mir alle, die Gott mit mir verbunden hat. / Es sind keine Explosionen. Es ist ein Gewitter! / Noch einmal, bis vier. Verzögerung, stopp! / Es ist, als würde man sich vor räuberischen Mäulern verstecken, die sich hundert Jahre unter einem unsichtbaren Mantel verborgen haben. / Ausatmen, viermal. / So, als ob du den Drachen durch dein bloßes Atmen bestrafen würdest. / Wenn diese höllische Wut vorbei ist, werden wir wieder im Schlaf atmen können. / Bis dahin: Verzögern. Den Rhythmus beibehalten. / Jeder Angriff ist ein Kampf des Herzens. / Ich atme seinen Algorithmus, und ich rette mich so vor mir selbst."

Olena Pawlowa,

Facebook, 23. Juli, 1.40 Uhr

"Draußen vor dem Fenster, eine Grille (...) im Hintergrund von all dem. Hier sitzt sie und zirpt in der Stille zwischen den Explosionen, wie in einer Parallel-Wirklichkeit. Bleibt stark, Leute (...). Die Hölle wartet auf ihre Gäste. Und sie wird weiter warten."

Lilija Schtekel,

privates Posting, 23. Juli, 3.45 Uhr

"Der Alarm geht los. Ich gehe auf die Veranda. Der alte Innenhof von Odessa erstarrt in der Dunkelheit. Der Himmel ist so klar. Die Sterne leuchten für uns, als ob das Poltern und Knallen nicht gäbe. Die Kätzchen, die uns umarmen, die auf unsere Hände und Arme klettern. Angst, ja. Ich werde nicht lügen. Es ist beängstigend. Aber gleichzeitig – so starke Wut. Ruhige Wut."

Stimmen aus einer

Stadt im Ausnahmezustand

Das letzte Wort gehört ihrem formal höchsten Repräsentanten: Kurz nach dem Höhepunkt der Bombardements Ende Juli schickte Bürgermeister Hennadij Truchanow (Gennadi Trukhanov) eine Botschaft an Russland, die millionenfach in den sozialen Medien geteilt wurde. Der gebürtige Odessiter ist eine – gelinde formuliert – umstrittene Figur. Trotz zahlreicher Korruptionsskandale, die sich wie ein tiefroter Faden durch seine zivile wie seine politische Biografie ziehen, steht Truchanow Odessa seit 2014 als Bürgermeister vor. Auf freiem Fuß befindet sich der 58-Jährige derzeit nur dank einer Intervention seines Kollegen Witali Klitschko, des früheren Schwergewichts-Boxweltmeisters und heutigen Bürgermeisters von Kiew, und der Hinterlegung einer Kaution von rund 350.000 Dollar bei Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm im Zusammenhang mit dem Verkauf eines stadteigenen Grundstücks Bestechlichkeit und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vor.

Das Vertrauen der meisten Odessiter genießt Truchanow trotzdem – und das, obwohl er bis zum 22. Februar 2022, dem Tag, als die Angriffe begannen, als mehr oder minder offen russlandfreundlich galt. Wenn man sie heute nach ihrer Meinung fragt, sagen sie fast alle dasselbe: "Ja, er mag ein korrupter 'H-Sohn' sein – aber am Ende des Tages ist und bleibt er unser 'H-Sohn'."

Мер Одеси звернувся до росіян. За його словами, Одеса їх не просто ненавидить, а зневажає

Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до росіян. За його словами, Одеса їх не просто ненавидить, а зневажає. «Сила наших захисників, помножена на лють та біль звичайних людей, стане для вас вироком», - сказав Труханов. Думская, 1

Dementsprechend ließ auch die Videobotschaft, die Truchanow an die Russen schickte – in ihrer Muttersprache, die auch seine ist –, an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. (Klaus Stimeder aus Odessa, 14.8.2023)