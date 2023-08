Im neuen Profil wird Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zum Schluss gefragt, ob er auch einer Regierung mit der FPÖ angehören würde. Darauf gibt er eine Antwort haarscharf an der Frage vorbei: "Ich werde alles daran setzen, dass Karl Nehammer Bundeskanzler bleibt. Herbert Kickl und Andreas Babler sind für mich keine Bundeskanzler." Das war die Antwort auf die – nicht gestellte – Frage, ob Brunner unter einem FPÖ-Kanzler in der Regierung bleiben würde, aber bitte.

Setzt auf Kulturkampfthemen, statt strukturelle Probleme des Landes zu lösen: ÖVP-Kanzler Karl Nehammer. APA/GEORG HOCHMUTH

Interessant ist es deshalb, weil die Linie, die Bundeskanzler Nehammer inzwischen politisch eingeschlagen hat, bei manchen die Frage aufkommen lässt, ob er als Bundeskanzler der Richtige ist. Den letzten Anlass dazu bot das Video, mit dem Nehammer uns duzt und fragt, ob wir bar oder mit Karte zahlen. Das wird man normalerweise nur vom Kellner gefragt, hat jemand auf Twitter geschrieben.

Der Hintergrund ist aber, dass die ganze Bargeld­debatte ebenso wie die Schnitzeldebatte und die Verbrennermotordebatte und die "Normal"-Debatte den Eindruck macht, hier kümmert sich jemand auf den Rat seiner (von Sebastian Kurz geerbten) Berater hin um nebensächliche Symbolthemen, statt die wirklichen großen Brocken anzugehen. Man könnte auch sagen, es sind "Kulturkampf"-Themen, mit denen die ÖVP hier zu punkten versucht. Der Hauptfeind ist dabei die FPÖ, der ihre Leib-und-Magen-Themen weggenommen werden sollen.

Ob das funktioniert, ist die Frage. Selbstverständlich sind viele Österreicherinnen und Österreicher wütend auf die Klimakleber und glauben auch nicht so recht an den menschengemachten Klimawandel. Aber das – und alle anderen Kulturkampfthemen – kann die FPÖ besser.

Allerdings hat es bei Sebastian Kurz funktioniert. Der konnte der FPÖ Themen wegnehmen (vor allem die „Ausländer“) und damit, etwas gefälliger präsentiert, durchaus punkten. Nur ist Nehammer kein Kurz. Und Kurz ist ja letztlich auch an sich selbst gescheitert.

Nehammer, der ursprünglich als Berufssoldat begonnen hatte (er wurde 1997 als Leutnant ausgemustert), könnte mit solider Arbeit punkten und versuchen, die zahlreichen strukturellen Probleme, vor denen Österreich steht, in einer strukturierten Form anzugehen. Zum Beispiel die drohende Rezession. Da könnte man die berühmte Wirtschaftskompetenz, für die die ÖVP angeblich steht, überzeugend beweisen.

Nehammer und die ÖVP setzen aber lieber auf Kulturkampfthemen. Vielleicht in der Furcht, zwischen dem Rechtspopulisten Kickl und dem Linkspopulisten Babler zerrieben zu werden.

Das ist aber nicht besonders kanzlermäßig. Ein Schuss Populismus ist schon okay. Aber nur noch Populismus ist eindeutig zu wenig für einen Regierungschef und für eine Mitte-rechts-Partei.

Der deutsche Politikwissenschafter Thomas Biebricher schreibt über die "internationale Krise des Konservatismus" und hat einen guten Rat für ÖVP, CDU und Co: "Mein Rat an gemäßigt konservative Parteien wäre, kulturkämpferische Fragen nicht so hoch zu hängen. Sprecht nicht so viel übers Gendern! Da landet ihr letztendlich bei der gleichen Position wie die Rechts-außen-Parteien." (Hans Rauscher, 15.8.2023)