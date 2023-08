Ein künstlerische Darstellung eines Braunen Zwergs. NASA/ESA/JPL

Unsere Sonne ist ein ziemlich typischer Stern, gemessen an den Maßstäben des Universums. Doch auch allerhand Ungewöhnliches bevölkert die schier unendlichen Weiten. Braune Zwerge stellen eine Zwischenstufe zwischen Planeten und Sternen dar, man darf sie sich als Hybrid aus Sonne und Jupiter vorstellen. Sie brennen mittels Kernfusion wie unsere Sonne, allerdings ist ihr Leuchten deutlich schwächer. Deshalb ist der Braune Zwerg WD 0032-317 B, der nun entdeckt wurde, eine Besonderheit. Seine Oberflächentemperatur ist teils um 2.000 Grad heißer als die unserer Sonne. Davon berichtet nun eine neue Studie im Fachjournal "Nature Astronomy".

Entdeckt wurde sein Muttersystem, das von einem Weißen Zwerg namens WD 0032-317 beherrscht wird, bereits im Jahr 2000. Weiße Zwerge sind ausgebrannte Reste von Sternen, die nach einer Supernova entstehen können. Ursprünglich vermutete man, dass es sich um ein Doppelsternsystem aus zwei Weißen Zwergen handelt.

Extreme Tag-Nacht-Unterschiede

Doch neue Untersuchungen ergaben, dass der Partner von WD 0032-317 in Wirklichkeit ein Brauner Zwerg ist, dessen Oberfläche extremen Tag-Nacht-Unterschieden ausgesetzt ist. Die Oberflächentemperatur unterscheidet sich dabei um stattliche 6.000 Grad. Die Entdeckung gelang, als ein Team um Astrophysikerin Na'ama Hallakoun vom Weizmann-Institut in Israel Daten des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte aus den Jahren 2019 und 2020 analysierte. Sie wurden mit zwei verschiedenen Spektrografen gewonnen. Dabei zeigte sich, dass der Braune Zwerg etwa die 75- bis 88-fache Masse des Planeten Jupiter hat und sich mit dem Weißen Zwerg eine gemeinsame Gashülle teilt. Es handelt sich damit um einen der massivsten Braunen Zwerge, die je gefunden wurden.

"Die Schwerkraft von Sternen kann dazu führen, dass Objekte, die sich zu nahe kommen, auseinanderbrechen, aber dieser Braune Zwerg ist sehr dicht, mit der 80-fachen Masse des Jupiters auf die Größe des Jupiters gepresst", sagt Hallakoun. "Das ermöglicht es ihm, intakt zu bleiben und ein stabiles binäres System zu bilden."

Die Entdeckung gelang mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in der chilenischen Atacamawüste. APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Die hohe Temperatur geht auf die ungewöhnlich große Hitze des Muttersterns zurück, der eine 37.000 Grad heiße Oberfläche hat. Durch seine enge Umlaufbahn empfängt der Braune Zwerg extreme Mengen an ultravioletter Strahlung. Über einen Tag-Nacht-Rhythmus wie die Erde verfügt der Braune Zwerg allerdings nicht. Seine Rotation ist "gebunden" wie die des Erdenmondes. Der Braune Zwerg wendet seinem Stern also immer die gleiche Seite zu.

Aus eigener Kraft könnte ein Brauner Zwerg solche Temperaturen nicht erreichen. Zwar wird in ihrem Inneren, wie bei Sternen, Energie mittels Kernfusion freigesetzt. Doch ihre Größe reicht nicht aus, um Fusion zwischen leichten Wasserstoffatomen zu ermöglichen. Stattdessen fusionieren nur die schwereren Isotope des Wasserstoffs, genau wie in irdischen Fusionsreaktoren, wo die hohen Drücke für die Fusionsprozesse der Sonne ebenfalls nicht erreicht werden.

Im Gegensatz zur Entstehung einzelner Sterne sei die Entstehung von Doppelsternsystemen noch wenig untersucht, sagt Hallakoun. "Gerade einmal eine Million Jahre seit der Entstehung des Weißen Zwerges in diesem System – eine winzige Zeitspanne im astronomischen Maßstab – haben wir einen seltenen Einblick in die Anfänge dieser Art von kompakten Doppelsternsystemen erhalten", freut sich die Forscherin. (Reinhard Kleindl, 16.8.2023)