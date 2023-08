Der Mann ist ihr Schicksal. Fani Willis hatte buchstäblich ihren ersten Arbeitstag im neuen Job als Bezirksstaatsanwältin in Georgia, als Donald Trump für gewaltige Schlagzeilen sorgte. Einen Tag zuvor, am 2. Jänner 2021, hatte der Noch-Präsident der USA den Innenminister des Bundesstaats in einem legendären Telefonanruf aufgefordert, ihm die fehlenden 11.780 Stimmen für einen Wahlsieg zu besorgen.

Bezirksstaatsanwältin Fani Willis hat Klage gegen Donald Trump eingereicht. AP/Brynn Anderson

Der republikanische Minister Brad Raffensperger weigerte sich, der Vorfall wurde öffentlich – und die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, dem Verwaltungsbezirk rund um Georgias Millionenmetropole Atlanta, hatte den wohl größten Fall ihrer Karriere am Hals. "Ich hätte mir gewünscht, dass das woanders passiert wäre", sagte die Demokratin kürzlich der "New York Times", "aber nun stecke ich darin fest."

Zweieinhalb Jahre lang hat die Afroamerikanerin ermittelt – deutlich länger als der auf Bundesebene arbeitende Sonderermittler Jack Smith, der erst im November des vorigen Jahres eingesetzt worden war. Nun glaubt die 52-Jährige, genug Material zusammenzuhaben, um Ex-Präsident Donald Trump und mindestens zwei Dutzend seiner Vertrauten anzuklagen. Am Montag eröffnete schlielßlich ein Geschworenengericht in Atlanta das Strafverfahren. Es ist Trumps viertes.

"Geistesgestörter Psycho"

Der Rechtspopulist verfügt über ein unerschöpfliches Reservoir an Schimpfwörtern, mit denen er Staatsanwälte beleidigt. Smith nennt er regelmäßig einen "geistesgestörten Psycho". Aber Willis, eine kleine, dafür umso energischer auftretende schwarze Frau, scheint ihn besonders zu triggern. Seit Tagen pöbelt er gegen die angebliche "Rassistin" und spielt die verfolgte Unschuld: "Was will diese verrückte Frau von mir?"

Damit nicht genug: Trump setzt alles daran, die Anklägerin zu verleumden. Ohne irgendwelche Belege dichtet er der geschiedenen Mutter zweier Töchter eine Affäre mit einem Bandenmitglied an. Seit Tagen läuft bei den Fernsehsendern in Atlanta ein TV-Spot der Trump-Kampagne, in dem Willis zudem als "Bidens neuester Lakai" diffamiert und für die angebliche Rekordkriminalität (tatsächlich sinkt in diesem Jahr die Zahl schwerer Verbrechen) verantwortlich gemacht wird. Im Büro von Willis gehen sexistische Beschimpfungen und Drohungen ein.

Doch die Tochter eines Anwalts, der einst Mitglieder der militanten Black-Panther-Bewegung verteidigte, lässt sich nicht einschüchtern. "Herabwürdigend und falsch" seien Trumps Unterstellungen, erklärte sie nüchtern in einer E-Mail an ihre Kolleginnen und Kollegen in der Staatsanwaltschaft und wies sie im Übrigen an, auf Anschuldigungen nicht zu reagieren. Auch im Gerichtssaal tritt Willis entschlossen auf. Da könne sie geradezu "verbissen" und "aggressiv" sein, wird in Justizkreisen erzählt.

Verschwörung und Erpressung

Ihre Erfahrungen bei der früheren Anklage einer kriminellen Rapper-Bande jedenfalls wird Willis gut gebrauchen können. Ganz offen versuchte Trump am Montag, einen ihrer Zeugen auf seiner Propagandaplattform Truth Social einzuschüchtern. Das passt zu den Vorwürfen, die ihm die Staatsanwaltschaft macht. Letztlich geht es um Verschwörung und Erpressung zur Verfälschung des Wahlergebnisses.

Dabei wird nicht nur der legendäre Telefonanruf Trumps bei Minister Raffensperger zur Sprache kommen. Auch die Bemühungen, falsche Wahlleute nach Washington zu schicken, und der Manipulationsversuch von Trump-Verbündeten an einer Wahlmaschine im ländlichen Coffee County dürften vor dem Geschworenengericht verhandelt werden.

Nach Trumps Darstellung ist alles natürlich ganz anders gewesen: "Die Leute, die wirklich die Wahl manipuliert haben, sind diejenigen, die sie gefälscht haben", fabulierte er am Montag bei Truth Social. "Aber die verrücke Fani Willis hat kein Interesse daran, die Beweise zu sehen. Sie will nur Trump drankriegen." (Karl Doemens aus Washington, 15.8.2023)