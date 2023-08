Hier sind die Mediennews vom Montag:

Weniger ist mehr: Zweites ORF-"Sommergespräch" mit Vizekanzler Kogler - Das spartanische Setting in einem Besprechungszimmer des Parlaments sorgte für Kritik von Neos-Chefin Meinl-Reisinger. ORF will Inhalte in den Mittelpunkt stellen

Susanne Schnabl im Gespräch mit Beate Meinl-Reisinger (re.). Die Neos-Chefin war nicht glücklich mit dem Setting. ORF

Kein Trommelbauch, kein Couchpotato bei den ORF-"Liebesg'schichten" - Der nicht ganz zierliche Ernest sucht Montagabend eine zarte Nichttrinkerin ohne Piercings

Userinnen und User verweilten im Juli 3,8 Millionen Stunden auf derStandard.at - Das Onlineangebot des STANDARD ist mit einer Dauer von 6:45 Minuten pro Besuch führend unter den großen österreichischen Medienangeboten

"Kurier"-Chronikchef Christoph Schwarz wird "Falstaff"-Chefredakteur - Die bisherigen "Falstaff"-Chefredakteure Martin Kubesch und Elisabeth Brandlmaier übernehmen innerhalb des Verlages neue Aufgaben

Deutscher Journalisten-Verband rät Medienschaffenden von Türkei-Reisen ab - Nach Festnahme der deutschen Abgeordneten Akbulut spricht Verband von unkalkulierbarem Risiko

"Taxi Driver", "Alltagsgeschichten", Kogler im "Sommergespräch": TV-Tipps für Montag - "The Square", "Rififi am Karfreitag", "Casino" - mit Radiotipps

