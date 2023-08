Bargeld ist schon jetzt in der EU-Verfassung verankert, erklärt Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Österreich. Eine neue Verordnung soll auch die Annahme von und den Zugang zu Bargeld gewährleisten

Martin Selmayr hat seine Doktorarbeit zum Thema Währungsunion verfasst. Von einem österreichischen Verfassungsrecht auf Bargeld hält er sichtlich wenig. IMAGO/SEPA.Media

Die Europäische Union und der Europäische Gerichtshof – das sind die richtigen Schauplätze, um die Debatte über Bargeld zu führen, sagt Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Österreich. "Ein eigenes österreichisches Gesetz würde dagegen verleugnen, dass wir in Europa eine gemeinsame Währung haben." Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt Selmayr, der seine Doktorarbeit über die Währungsunion verfasst hat, was die EU plant, um das Bargeld weiter abzusichern.

Im Bezug auf die Verankerung des Bargelds als gesetzliches Zahlungsmittel gebe es auf EU-Ebene schon jetzt eine eindeutige Regel, erklärt Selmayr. Laut dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV) – so etwas wie die EU-Verfassung – sind Euro-Banknoten "gesetzliches Zahlungsmittel". Das Bargeld ist also auf höchster EU-Ebene geschützt. Geändert werden könnten die EU-Verträge nur unter strengen Voraussetzungen. Alle EU-Mitgliedstaaten müssten zustimmen.

Pflicht zur Annahme von Bargeld

Auch bei der Pflicht, Bargeld anzunehmen, ist die Rechtslage geklärt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat bereits im Jahr 2021 klargestellt, dass der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel angenommen werden muss und die "rechtliche oder faktische Abschaffung des Euro-Bargelds" verboten ist, sagt Selmayr. Die neue EU-Verordnung setzt dort an und soll die Prinzipien, die im EuGH-Urteil festgeschrieben sind, noch einmal explizit regeln.

Die Verordnung, die derzeit auf EU-Ebene verhandelt wird und direkt in Österreich anwendbar wäre, soll etwa festlegen, dass Bargeld verpflichtend angenommen werden muss. Der Zahlungsempfänger darf "Euro-Banknoten und/oder -Münzen, die zur Erfüllung einer Zahlungsverpflichtung angeboten werden, nicht ablehnen", heißt es in dem Entwurf. Von dieser generellen Regel soll es freilich Ausnahmen geben – etwa dann, wenn bei hohen Beträgen Geldwäsche verhindert werden soll, wenn jemand kleine Beträge mit hohen Banknoten bezahlen will oder wenn einem Lokal das Wechselgeld ausgeht.

Die wohl bedeutendste Ausnahme sind aber private Vereinbarungen, die von der Vertragsfreiheit geschützt sind: Vertragspartner – zum Beispiel ein Restaurant und sein Kunde – können ausmachen, dass sie die Zahlung digital abwickeln. Das gilt grundsätzlich auch bei "Ex-ante-Ausschlüssen", wie es juristisch formuliert in der Verordnung heißt. Gemeint sind damit Situationen, in denen etwa ein Lokalbetreiber sichtbar ein Schild mit "No Cash" aufstellt. Der Kunde kann sich dann entscheiden, ob er den Vertrag abschließt und sich zu einer Kartenzahlung verpflichtet oder woanders einkauft. Auch "Ex-ante-Ausschlüsse" sind nur zulässig, wenn sie verhältnismäßig sind, erklärt Selmayr. "Bei einer kleinen Trafik wird das der Fall sein, bei einem großen Supermarkt eher nicht."

Ausreichender Zugang zu Bargeld

Die EU-Mitgliedstaaten werden in der Verordnung zudem dazu verpflichtet, die Situation zu überwachen und laufend an die EU-Kommission zu berichten. Nehmen "Ex-ante-Ausschlüsse" überhand, müssen die Staaten Abhilfemaßnahmen ergreifen. Laut Selmayr können das etwa vermehrte Prüfungen durch Aufsichtsbehörden sein.

Dasselbe gilt beim Zugang zu Bargeld: EU-Staaten müssen laut dem Verordnungsentwurf regelmäßig prüfen, ob Menschen die Möglichkeit haben, Geld zu beheben. Auch hier sind Abhilfemaßnahmen denkbar: Der Staat könnte Banken etwa dazu verpflichten, eine gewisse Anzahl an Bankomaten aufzustellen, und die zusätzlichen Kosten, die dabei entstehen, übernehmen.

Von einem eigenen österreichischen Bargeld-Verfassungsrecht hält Selmayr nichts. Der Euro sei aus gutem Grund alleinige EU-Kompetenz. Das Bargeld sei EU-rechtlich ohnehin abgesichert, und an notwendigen Ausnahmen – etwa zur Verhinderung von Geldwäsche – könnte auch eine nationale Regelung nichts ändern. Selmayr erwartet, dass die geplante EU-Verordnung intensiv diskutiert wird. Die EU-Institutionen könnten sich noch vor der EU-Wahl im kommenden Frühjahr einigen. Zuständig sind das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat. Österreich hat also Sitz und Stimme bei allen Verhandlungen, die es wie alle Mitgliedstaaten wahrnehmen kann, betont Selmayr. (Jakob Pflügl, 15.8.2023)