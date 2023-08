Der K2 präsentierte sich heuer nur selten von seiner schönsten Seite. Einmal mehr wurde dieser Tage auf dem zweithöchsten Berg ein trauriges Kapitel geschrieben. imago/Panthermedia/SeuMelhorClick

Nach tagelangem Schweigen hat sich am Wochenende der Arbeitgeber des am 27. Juli auf dem K2 unter tragischen Umständen zu Tode gekommenen pakistanischen Hochträgers Mohammad Hassan gemeldet. Anwar Syed, Chef des Expeditions-Veranstalters Lela Peak Expedition, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass Hassan 150 Meter unterhalb des Gipfels gestorben sei. Davor hätten einige Leute versucht, ihm zu helfen, indem sie ihm Sauerstoff gaben und versucht hätten, ihn zu wärmen. Ähnliches hatte bereits Kristin Harila am Donnerstag via Instagram berichtet. Die Norwegerin hatte wie zahlreiche weitere Bergsteiger den Aufstieg zum Gipfel letztlich aber fortgesetzt und mit der umstrittenen Besteigung aller 14 Achttausender in 92 Tagen einen neuen Rekord aufgestellt.

Aufgrund der gefährlichen Bedingungen im Bereich der Unglücksstelle beim "Flaschenhals" wäre es nicht möglich, den Leichnam zu bergen und ihn der Familie zu übergeben, führte Syed weiter aus. Immerhin aber habe seine Firma der Familie des Hinterbliebenen Geld gegeben. Man werde Hassans Frau und ihren drei Kindern auch weiterhin helfen. Wie genau, das sei aber noch nicht fix.

Wilhelm Steindl ist nach der Rückkehr nach Tirol mit der Familie in Pakistan weiterhin in Kontakt. Der Hotelier hatte mit dem deutschen Regisseur und Kameramann Philip Flämig den Stein ins Rollen gebracht, nachdem sie sich verstörende Drohnenaufnahmen von der Besteigung im Basislager des K2 zu Gemüte geführt hatten. Sie sahen, wie dutzende Bergsteiger am schwer verletzten Hochträger vorbeistiegen.

Finanzielle Unterstützung

Steindl berichtet nun dem STANDARD, dass Lela Peak zunächst nicht Auskunft erteilen wollte, welche Summe man für die Familie Hassans vorgesehen habe. Nach einer Kommunikation mit Hassans bestem Freund Basharat Hussain via Whatsapp hat Steindl herausgefunden, dass Lela Peak für die Witwe 50.000 pakistanische Rupien und für die Kinder 100.000 bereitstellen wolle. In Summe wären das rund 480 Euro. Ursprünglich soll sich nach Auskunft Steindls Lela Peak geweigert haben, Hassans Familie den Lohn des Verunglückten auszuzahlen, weil dieser nicht seine Arbeit vollendet habe. Steindl hat nach seinem Besuch bei der Familie des verstorbenen Hochträgers, auch High Altitude Porter (HAP) genannt, beschlossen, eine Spendeninitiative ins Leben zu rufen. Bis Montagabend wurden knapp 130.000 Euro für die Familie gesammelt.

Basharat sagte Steindl, er sei sehr traurig, wie sein bester Freund gestorben sei. "Ich denke, das ist das menschenverachtendste Erlebnis meines Lebens." Er hoffe, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiere. Steindl gab zu bedenken, dass alles unternommen worden wäre, wenn er oder ein anderer westlicher Bergsteiger betroffen gewesen wäre, um die verletzte Person aus der Todeszone und vom Berg runterzubringen. Im Falle einer Bergung Hassans hätte an diesem Tag allerdings niemand mehr den Gipfel erreichen können. Der Unglückstag war trotz Lawinenabgängen im Bereich des Flaschenhalses der einzige Tag in der Saison, an dem die Bedingungen für eine Besteigung akzeptabel waren, was auch der Grund dafür war, warum so viele an jenem Tag den Gipfel ins Visier genommen hatten.

Harila verteidigte die Fortsetzung der Besteigung. Sehr wohl hätten einige probiert zu helfen, unter anderen ihr Team. Ihr Sherpa Tenjen Lama erzählte dem STANDARD, dass er versucht habe, Hilfe zu organisieren. Er habe ins Basislager gefunkt und eine Zeitlang versucht, Hassan warmzurubbeln. Es hätten sich zudem auch andere Personen aus Hassans Team auf dem Berg befunden, diese seien nachgekommen. Einer davon wurde im Morgengrauen von der Drohne gefilmt, wie er versucht, Hassan bei Bewusstsein zu halten.

Mangelhafte Ausrüstung

Auch Harilas Kameramann Gabriel Tarso hatte in der Nacht geholfen. Er habe Hassan, der ohne Handschuhe, ohne geeigneter Unterwäsche und ohne Flaschensauerstoffmaske angetroffen wurde, mit warmem Wasser und Sauerstoff aus der Flasche versorgt. Ob Hassan davor überhaupt Sauerstoff aus der Flasche bekommen habe, darüber gibt es unterschiedliche Auskünfte. Manche behaupten, dass seine Sauerstoffmaske beim Absturz gebrochen sei, Flämig befürchtet, dass er gar keinen bekommen habe.

Letztlich ging auch Tarsos Sauerstoff zur Neige, und er musste sich Nachschub holen. Während er sich um Hassan kümmerte, soll er von einigen Personen nicht gerade höflich aufgefordert worden sein, Platz zu machen.

Auf die Frage, warum Hassan derart schlecht ausgerüstet war, sagte Lela-Peak-Chef Syed, dass die Expeditionsveranstalter den Trägern Geld geben würden, mit dem sie die Ausrüstung erwerben können. Auch Hassan habe den vereinbarten Betrag erhalten.

Dass die aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Hochträger beim Erwerb von Ausrüstung sparsam mit dem zur Verfügung gestellten Geld umgehen, verdeutlichte die zweifache Judo-Europameisterin Sabrina Filzmoser, die auch am 27. Juli vor Ort war und den K2 besteigen wollte. Im Interview mit dem STANDARD sagte sie: "Gibst du ihnen Socken, verkaufen sie die."

Um ihren Kindern eine Ausbildung und ein besseres Leben zu ermöglichen, sind Nepalesen und Pakistanis bereit, riskante Jobs anzunehmen. So auch Hassan, der als Hochträger wesentlich mehr verdienen konnte als in seinem Job davor als Basislagerträger.

Gespannt darf man sein, was die eingeleiteten Ermittlungen der Behörden in der Gilgit-Baltistan-Region ergeben. Steindl will niemanden für die mangelhafte Hilfeleistung verantwortlich machen, er wolle aber festhalten, dass keine Rettungsaktion initiiert wurde, und das sei sehr tragisch, weil es die normalste Sache gewesen sei, die man in dieser Situation hätte machen können. (Thomas Hirner, 14.8.2023)