Das Dokument verschwand binnen Minuten wieder von der Website des Gerichts. REUTERS/JULIO CESAR CHAVEZ

Fulton County - Ein Gericht im US-Bundesstaat Georgia hat mit der vorübergehenden Veröffentlichung einer Anklage gegen den früheren Präsidenten Donald Trump für Verwirrung gesorgt. Das Dokument, das verschiedene Vorwürfe wie Verschwörung zur Fälschung und zur Falschaussage auflistet, wurde am Montag kurz nach der Veröffentlichung auf der Internetseite des Gerichts von Fulton County ohne Erläuterungen wieder entfernt. Die zuständige Bezirksstaatsanwaltschaft erklärte, es sei keine Anklage gegen Trump erhoben worden. Vom Gericht war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

In Georgia hatte Bezirksstaatsanwältin Fani Willis Ermittlungen im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020 begonnen. Damals hatte sich der damalige Herausforderer und anschließende Wahlsieger Biden unter anderem in Georgia gegen Trump durchgesetzt, allerdings nur sehr knapp. Trump soll versucht haben, im Nachhinein das Ergebnis in Georgia umzudrehen. Die Entscheidung, ob gegen Trump oder jemand anderen in der Sache Anklage erhoben wird, liegt bei Willis. Eine Entscheidung über eine Anklage wird bis zum 1. September erwartet. Trump sieht sich mit einer ganzen Reihe von juristischen Verfahren konfrontiert. (Reuters, 14.8.2023)