Die Zinsen auf Sparguthaben steigen – allerdings nur sehr langsam. APA/dpa/Oliver Berg

"Völlig richtige Analyse", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) beim ORF-"Sommergespräch" und meinte damit die Tatsache, dass die Schere zwischen Sparzinsen und Kreditzinsen weit auseinanderklafft. Während die Zinsen für Kredite laufend steigen, schauen Sparerinnen und Sparer mitunter durch die Finger. Es sei fraglich, "ob das alles noch gerecht und vernünftig ist". Für den Grünen-Chef ist eine Bankensteuer, wie sie SPÖ und FPÖ fordern, deshalb "noch nicht aus der Welt". Man müsse die Situation aber "wirtschaftlich vernünftig analysieren". Möglicherweise wäre es die bessere Lösung, die bestehende Bankenabgabe zu erhöhen.

Auch juristisch will die Regierung gegen jene Banken vorgehen, bei denen die Zinsschere allzu weit auseinanderklafft: Der Verein für Konsumenteninformationen (VKI) klagt im Auftrag des Sozialministeriums mehrere österreichische Geldhäuser. Bereits im Juni hatte der VKI die Bank Austria stellvertretend für die gesamte Branche abgemahnt, heißt es in einer Aussendung des Ministeriums. "Dass Banken die Sollzinsen ständig nach oben schrauben, die Habenzinsen aber bei Null lassen, ist inakzeptabel. Hier werden Gewinne auf Kosten der Konsument:innen gemacht", sagt Sozialminister Johannes Rauch (Grüne).

Lukrative Geschäfte

Für die meisten Banken laufen die Geschäfte derzeit jedenfalls gut. Im Zuge der Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhen auch die Geldhäuser jene Zinsen, die sie für die Vergabe von Krediten verlangen. Die Sparzinsen für Einlagen hinken dagegen nach.

Die Gründe dafür sind vielgestaltig: Zum einen dürfte der Wettbewerb um Spareinlagen in Österreich noch nicht wirklich in die Gänge kommen. Sparerinnen und Sparer sind träge; ein neues Sparbuch zu eröffnen ist mit Aufwand verbunden. Dazu kommt, dass die Banken derzeit noch im Geld "schwimmen", wie es der Chef des Fiskalrats Christoph Badelt zuletzt formulierte. Viele Banken müssen sich deshalb gar nicht darum bemühen, Spareinlagen zu bekommen.

SPÖ fordert Sondersteuer

Kürzlich hatten vor allem FPÖ und SPÖ eine Sondersteuer für Banken gefordert. "Wenn der Markt versagt, greift man ein, statt zuzusehen", sagte SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer in einer Aussendung. Hierzulande gebe es "weder einen funktionierenden Wettbewerb noch eine Regierung, die beruflich Politik betreibt." Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zeigte sich ablehnend. Eine Banken-Sondersteuer sei in Österreich "derzeit nicht vorgesehen".

Auslöser der aktuellen Diskussion ist unter anderem ein Vorstoß der Regierung Italiens, die via Sondersteuer Bankgewinne abschöpfen will. Die überraschende Entscheidung hatte vergangenen Dienstag die Aktien der italienischen Geldhäuser abstürzen lassen. Das Finanzministerium ruderte daraufhin zurück und legte eine Obergrenze für die Übergewinnsteuer fest. Sie soll demnach 0,1 Prozent der Bilanzsumme nicht übersteigen.

Kein "Banken-Bashing"

Die Banken verdienen gegenwärtig sehr gut, sagte Ökonom Badelt Montagabend bei den ORF-"Sommernachgesprächen". "Aber sie haben auch eine lange Zeit gehabt, wo sie sehr schlecht verdient haben." Man müsse zudem aufpassen, dass die Banken ihr Eigenkapital weiter stärken. Es komme daher sehr darauf an, ob die Banken ihre Gewinne ausschütten oder zur Steigerung des Eigenkapitals nutzen.

Ein bisschen "moral suasion" – also "moralischer Appell" – könnte helfen, meint Badelt. Wenn es wirklich nicht anders gehe, könne man an der bestehenden Bankenabgabe drehen. "Aber ich warne davor in ein Banken-Bashing einzustimmen und so zu tun, als würden uns die Banken alle betrügen. Das ist schlicht und einfach nicht der Fall", sagte der Ökonom.

Klagen als Weg?

Im Fokus des Vereins für Konsumenteninformation, der nun erste Klagen gegen Banken eingereicht hat, stand zuletzt vor allem die Erhöhung von Bankgebühren. Das Konsumentenschutzgesetz sehe vor, dass die Preisentwicklung "nur an Parameter geknüpft werden darf, die einen sachlichen Bezug zu den Kosten des Unternehmens haben", erklärte Beate Gelbmann vom VKI dem STANDARD. Oft sei es von außen aber nur schwer möglich nachzuvollziehen, ob die Kostenerhöhungen gerechtfertigt sind.

Die aktuelle Klage gegen den Bankensektor hat nun das Zinsthema im Blick. Bei der Bank Austria verrechne man hohe Sollzinsen, derzeit 12,5 Prozent. Für Guthaben auf Gehaltskonten falle dagegen bloß ein Zinssatz von null Prozent an, heißt es in der Aussendung des Sozialministeriums. Minister Rauch zeigt sich zuversichtlich, dass die "unzulässigen Geschäftspraktiken" gerichtlich untersagt werden. Mit einer Entscheidung in erster Instanz rechnen die Konsumentenschützer noch in diesem Jahr. (Jakob Pflügl, 15.8.2023)