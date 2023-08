Bei dem Unfall floss Wasser aus einem gerissenen Bassin in den See der benachbarten Attraktion "Atlantica SuperSplash". APA/dpa/Pascal Czech

Rust – Am Montag war bei einem Vergnügungsparkunfall im Europapark in Rust bei der deutschen Stadt Freiburg bei einer Akrobaten-Show ein Wasserbecken gerissen. Daran befestigte Sprungtürme stürzten ein. Sieben Personen wurden verletzt. Einen Tag nach dem Unfall laufe die benachbarte Wasserbahn-Attraktion "Atlantica SuperSplash" nun wieder nach Plan. "Die Boote fahren wieder", sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland am Dienstag. Der Park öffne wie geplant.

Zeugen hätten am Montag gegen 17.00 Uhr einen Zwischenfall während einer Vorführung in einem Wasserbecken beobachtet. Das Wasser aus dem gerissenen Bassin floss in den See der Attraktion "Atlantica SuperSplash", Kulissenteile trieben im Wasser, die Boote standen vorerst still. Nach Angaben der Polizei wurden fünf Artisten und zwei Besuchende bei dem Vorfall verletzt. Drei Akrobaten kamen zur Abklärung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es ihnen ging, konnten Sprecherinnen von Park und Polizei am Dienstag zunächst nicht sagen. Am Abend hatte die Polizei außerdem mitgeteilt, die Hintergründe zum Unfallhergang müssten noch ermittelt werden.

Brand im Juni

Erst im Juni hatte es im Europapark in Rust einen großen Brand in einem Technikraum einer Attraktion gegeben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften brachte das Feuer schließlich unter Kontrolle. Dabei wurden sieben Feuerwehrleute leicht verletzt.

Die Show "Retorno dos Piratas" wird bis auf weiteres ausfallen, teilte eine Sprecherin weiters mit. Dort waren Athleten aus bis zu 25 Metern Höhe in ein 3,20 Meter tiefes Wasserbassin gesprungen. Der Europa-Park ist in der Sommersaison täglich geöffnet. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen auf die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen nahe der französischen Grenze gekommen.(APA, red, 15.8.2023)