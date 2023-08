Klischees sind eine fiese Falle, in die wir auch beim Tippen tappen können. Wir haben darüber berichtet, dass die chinesische Regierung nun nach langer Pandemiepause wieder Gruppenreisen nach Österreich erlaubt. Das freue Chinas "Reisveranstalter" – das wichtige E ist uns beim Schreiben verlorengegangen und hat den Text versehentlich etwas lustig gemacht.

Daran erkennen Sie unsere Fehlerkolumne. Fatih Aydogdu/DER STANDARD

Ost ist Nord

Als wir titelten "Autofrachter wohl keine Gefahr mehr für Ostsee" war das grundsätzlich eine beruhigende Meldung. Das Schiff hatte zuvor tagelang gebrannt, eine Umweltkatastrophe gedroht. Unsere Leserinnen und Leser an der Ostsee hatten von der vermeintlichen Gefahr allerdings nichts mitbekommen und waren vielleicht erst recht beunruhigt. Kein Wunder: Der Frachter brannte in der Nordsee. Da sind erhebliche Stücke Land dazwischen. Die Ortsangabe "Amsterdam" hätte ein Hinweis sein können.

Die "Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich", kurz Askö, ist streng genommen grammatikalisch feminin und müsste also "die Askö" heißen. "Der Askö" ist allerdings geläufiger, auch im STANDARD. Wahrscheinlich, weil der Verband grammatikalisch männlich ist und nicht, weil dieser bis 1971 "Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich" geheißen hat.

Fliehender Fluss? Dieses Flüsschen im Nationalpark Kalkalpen muss als Symbolbild für unseren Tippfehler herhalten. IMAGO/imageBROKER/Thomas Aichinger

Der/die Askö war jedenfalls von großem öffentlichen Interesse, weil der SPÖ-Chef dessen Yachtmarina am Traunsee so gelobt hat – und gleich daraufhin Kritik laut wurde, dass so ein privater Seezugang nicht zwingend eine sozialistische Errungenschaft darstellt. Wir schauten uns auch ganz allgemein an, was die Sportvereine in Österreich so tun, und sahen ein Angebot, "das vom Fallschirmspringen über Capoeira (brasilianische Kampfkunst mit Musik), E-Foilen, Kunstradfahren, Pit-Pat (eine Kombi aus Billard und Minigolf), Segelfliegen bis zum Fischen mit dem Arbeiterfischerverein reicht, der viele Kilometer fliehendes Gewässer in ganz Österreich gepachtet hat". Die Bewegung des Wassers in Flüssen als Flucht zu bezeichnen, wäre dramatisch-poetisch, jedenfalls ein bisschen weit hergeholt. Die Auflösung ist unromantisch: ein Tippfehler. Der Arbeiterfischerverein pachtet fließendes Gewässer.

Theoretisch ist der Satz "Im ersten Halbjahr 2022 wurden dort doppelt so viele Förderanträge gestellt wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres" in unendlich vielen Jahren zumindest zeitlich richtig – doch wir haben ihn im Jahr 2023 geschrieben, und da ist das vergangene Jahr mit dem Jahr 2022 ident. Das Vorjahr des vergangenen Jahres war gemeint.

Österreichs längstdienende Bürgermeisterin nannten wir in unserem Porträt durchgehend richtig Lisbeth Kern. Nur in der kleinen Ankündigung der Geschichte auf der Seite davor tauften wir sie in "Lisbeth Bischof" um. Ein unaufklärbares Versehen. Und, bei dieser Gelegenheit: Der Landesdirektor des ORF Niederösterreich heißt Alexander Hofer, nicht Andreas.

Die ÖBB und der Singular

Einen Nichtfehler wollen wir hier auch erklären: Warum sprechen wir von "der ÖBB" im Singular, wenn das letzte B doch für den Plural "Bahnen" steht?

Weil der Bahnkonzern aus mehreren Aktiengesellschaften besteht, die jeweils ihr eigener Singular sind. Wir berichten also etwa über die "ÖBB Infrastruktur Aktiengesellschaft" und schreiben den Firmennamen der jeweiligen AG, wo immer möglich, einmal aus – und fortan dann eben "die ÖBB" als Singular-Abkürzung. (Sebastian Fellner, 16.8.2023)