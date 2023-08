Die Etat-Mediennews vom Feiertag im Überblick:

"The Bear" ist wieder da Wenn du die Hitze nicht aushältst, komm nicht in die Küche, rät Format-Fan Jakob Thaller in seiner Vorschau auf die neue Staffel.

ORF-Sommergespräch Eine "wenigstens nicht falsche" Kogler-Antwort im "Sommergespräch" - die TV-Kritik zu Ausgabe zwei der Kammerspiele im TV-Tagebuch.

ORF-Quote Erst die starke Konkurrenz auf ORF 1, dann der Fenstertag vor dem Feiertag: Das zweite "Sommergespräch" mit Werner Kogler blieb ein Drittel unter der Vorjahresquote des Grünen-Chefs im ORF-Format.

Liebesg'schichten und Heiratssachen "Träumen wird man ja noch dürfen" - das STANDARD-Forum+ zum Nachlesen.

Switchlist "Day of Rock", "Die große Sause" und Fußball - die TV-Tipps für Dienstag.

Mittwoch auf Etat: Unsere Fehler - von fliehenden Flüssen und verwechselten Meeren in der neuen "Vermurkst"-Fehlerkolumne.

Schönen Abend!