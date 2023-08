19.40 REPORTAGE

Re: Der Krieg um den Wildfisch – Auf einem Trawler vor den Färöer-Inseln Momentaufnahmen vom Kampf um den Wildfisch in europäischen Gewässern: Im Norden Irlands kämpft die Joseph Roty 2, ein riesiger, alter Trawler mit einer internationalen Crew von 50 Mann, gegen Stürme und die Konkurrenz anderer, modernerer Boote. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Kick It Like Beckham (GB/D/USA 2002, Gurinder Chadha) Die 18-jährige Jess (Parminder Nagra) lebt als Tochter indischer Einwanderer in einem englischen Vorort und will vor allem eines: Fußball spielen! Zwar wird ihr Talent von der Fußballerin Jules (Keira Knightley) erkannt. Allein, Jess’ Familie soll davon lieber nichts erfahren. Gurinder Chadhas (Blinded by the Light) sympathische Feel-good-Komödie heimste reihenweise Auszeichnungen ein. Bis 22.05, Arte

Teilen die Liebe zum Fußball: Parminder Nagra (links) als Jess und Keira Knightley als Jules in "Kick It Like Beckham", Arte, 20.15 Uhr. Arte/Westend Pictures/Christine Parry

20.15 GANGSTEREPOS

Der Pate – Teil II (The Godfather Part II, USA 1974, Francis Ford Coppola) Francis Ford Coppolas Fortsetzung seines Mafiafilms Der Pate stellt den seltenen Fall dar, in dem die Fortsetzung die Qualität des ersten Teils nicht nur erreicht, sonder sogar übertrifft. Zur Belohnung gab es sechs Oscars, drei für Coppola selbst. Bis 0.20, ATV 2

21.45 DOKUMENTATION

Salz – die gesunde Prise? Salz lockt heute in allen Farben – ein Trend, den Experten skeptisch sehen. Diejenigen, die an dem Boom verdienen, stört das nicht. Überdosiert kann der am meisten konsumierte Mineralstoff der menschlichen Ernährung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Bei Salzreduktion ist es indessen nicht einfach, den Geschmacksverlust zu kompensieren. Bis 22.35, ORF 1

22.00 DOKUMENTATION

Rodeo Girls Naia (9), Shelby (12) und Jessi (17) betreiben mit Leib und Seele Rodeo und bringen die Welt eines männlich dominierten Sports durcheinander. Die Doku zeigt ihren Alltag als Kinder und Jugendliche inmitten einer Welt im Umbruch.

Bis 23.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Für die Reportage Mein Neapel hat Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik unter anderem Initiativen besucht, die das Bild der von sozialen Problemen geplagten Stadt ändern wollen. Danach wirft Amore – Liebe auf Italienisch ab 23.05 einen Blick auf ein Land zwischen leidenschaftlicher Liebe und traditionellen Moralvorstellungen. Bis 23.55, ORF 2

22.35 MARTINI

James Bond 007 – In tödlicher Mission (For Your Eyes Only, GB/USA 1981, John Glen) Roger Moores vielleicht bester Einsatz als James Bond mit einer unvergleichlich coolen Carole Bouquet und einem Finale in einem Meteora-Kloster. Bis 1.20, Kabel 1

23.05 THRILLER

Der Schwarm der Schrecken (La nuée, F 2019, Just Philippot) Die Umstellung des Futters für Heuschrecken auf Blut hat üble Folgen. Vielschichtiger Tierhorror. Bis 0.35, Arte