Es war der erwartete Paukenschlag. Allerdings fiel er nicht allzu laut aus. Dienstagmittag erhöhte die russische Zentralbank den Leitzins von 8,5 auf zwölf Prozent. Manche Experten hatten mit 15 Prozent gerechnet. Die Entscheidung wurde getroffen, um die Risiken für die Preisstabilität zu begrenzen, erklärte die Zentralbank. Man würde die Konjunktur und die Finanzmärkte im Auge behalten; die nächste Sitzung sei am 15. September. Laut der Zentralbank werde die jährliche Inflation 2024 auf vier Prozent sinken. Das klingt optimistisch – doch Experten sind skeptisch.

Die russischen Zentralbank hat den Leitzins von 8,5 auf zwölf Prozent erhöht. EPA/SERGEI ILNITSKY

Hintergrund der Zinserhöhung ist die Talfahrt des russischen Rubels. Er war zwischenzeitlich auf 101,75 Rubel gegenüber dem Dollar gefallen und damit so schwach wie seit fast 17 Monaten nicht mehr. Maxim Oreschkin, Wirtschaftsberater von Präsident Wladimir Putin, betont, der Kreml wolle einen starken Rubel sehen und erwarte eine baldige Normalisierung: "Die Hauptursache für die Schwächung des Rubel und die Beschleunigung der Inflation ist die lockere Geldpolitik".

Zunächst wenig Wirkung

Die Erhöhung des Leitzinses am Dienstag zeigte zunächst nur wenig Wirkung. Der Rubel erholte sich kurz und verfiel dann wieder. Für einen Euro erhielt man Dienstagmittag wieder 107,78 Rubel.

Seit Sommer 2022 wird der Rubel schwächer. Gründe dafür sind zum einen die Sanktionen, die Russland mit sogenannten Parallelimporten zu umgehen versucht. Zum anderen sind die Exporte von russischem Öl, Gas und von Kohle in die westlichen Staaten zum Großteil weggebrochen. Moskau versucht zwar, größere Mengen Energie nach China zu verkaufen, aber auch die Volksrepublik zeigte zuletzt Zeichen wirtschaftlicher Schwäche. "Russland exportiert zwar immer noch Brennstoffe, aber nicht mehr so viel wie früher, und auch der Krieg in der Ukraine frisst viele Ressourcen auf", kommentiert etwa Viktor Szabo, Portfoliomanager einer britischen Versicherungsgruppe. Psychologisch gab wohl auch der Aufstand der Wagner-Truppe im Juni dem Rubel einen Schub nach unten.

"Nicht die volle Kontrolle"

"Die Zentralbank hat nicht die volle Kontrolle", sagte der Moskauer Ökonom Ian Melkumow. Sie verfüge zwar über kraftvolle Instrumente, nutze diese derzeit aber nur ungern. Die Zentralbank könne die Zinsen zwar drastisch anheben, so wie sie es nach Beginn der Invasion der Ukraine getan habe. Eine Erhöhung auf 15 Prozent würde den Rückgang des Rubel stoppen, so Melkumow. Doch die Zenralbank wolle die Wirtschaft nicht mit einem so großen Schritt abwürgen.

Das grundlegende Problem aber bleibt: die Handelsbilanz. Die Exporte gehen unter dem Einfluss niedriger Preise für russische Rohstoffe zurück; es gelangen somit weniger Fremdwährungen ins Land. Beispielsweise wird Ural-Öl nach offiziellen Angaben aufgrund von Sanktionen mit einem Abschlag von rund 20 Prozent gehandelt. Die Importe jedoch steigen. Der auf Russland spezialisierte Ökonom Alexander Isakov von Bloomberg Economics weiß, dass Russland etwa im Mai für rund 26 Milliarden US-Dollar importierte – etwa so viel wie auf dem historischen Höhepunkt des Jahres 2012. Dies deute auf eine hohe Nachfrage nach Devisen hin, was wiederum den Rubel schwächt.

Gastarbeiter kehren heim

Noch ist im russischen Alltag von der Rubel-Schwäche nur wenig zu spüren. Eines allerdings könnte sich schon bald ändern: Bis zu einem Drittel der Arbeitsmigranten aus Ländern wie Armenien, Usbekistan oder Tadschikistan könnten Russland schon bald verlassen, berichtet die Zeitung Wedomosti.

Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter halten zumindest in den Großstädten den Alltag am Laufen, arbeiten auf Baustellen, bei Lieferdiensten in Restaurants oder als Taxifahrer. Einen Großteil ihres kargen Arbeitslohnes überweisen sie ihren Familien in den bettelarmen Heimatländern. Je schwächer der Rubel, desto weniger kommt dort in der Landeswährung an. (Jo Angerer aus Moskau, 15.8.2023)