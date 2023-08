Eine Rede im Lowy Institute in Sydney, ein Treffen mit ihrer australischen Amtskollegin Penny Wong, Gespräche über den Anstieg des Meeresspiegels in Fidschi. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hätte diese Woche in Australien, Neuseeland und im Inselstaat Fidschi ein dichtes Programm gehabt. Seit Monaten war die Reise der Grünen-Politikerin vorbereitet worden.

Die grüne Ministerin Annalena Baerbock kam nicht nach Australien. IMAGO/Florian Gaertner

Doch aus dem Trip wurde nichts. Baerbock und ihr Begleittross schafften es nicht auf australischen Boden, wo der Besuch hätte beginnen sollen. Wegen zweiter Pannen am Flieger kam Baerbock nicht einmal in die Nähe ihres Ziels, sondern musste die Reise abbrechen und nach Deutschland zurückkehren.

Losgegangen war es am Sonntag mit dem Airbus Konrad Adenauer vom Typ A340-300. Das nach dem ersten deutschen Bundeskanzler benannte Flugzeug gehört zur Flotte der Luftwaffe, einer Teilstreitkraft der Bundeswehr.

Doch am Montagmorgen strandete Baerbock in Abu Dhabi. Nach einem regulären Tankstopp hatte der Pilot beim Weiterflug Probleme beim Einfahren der Landeklappen bemerkt und wieder aufgesetzt, nicht ohne festzustellen, dass ihm so etwas in 30 Jahren noch nicht untergekommen sei. 80 Tonnen Kerosin mussten für die Landung abgelassen werden.

Die Ministerin erwog zunächst, auf einen Linienflug umzusteigen, entschied sich dann aber doch für einen zweiten Versuch mit der Adenauer. Bei einer Proberunde nach der "Reparatur" war dann augenscheinlich alles in Ordnung.

Wieder das gleiche Problem

Doch auch nach dem zweiten Start meldete sich der Pilot bald und teilte mit: "Uns ist tatsächlich leider das gleiche Problem, was wir gestern hatten, wieder passiert. Die Flügelvergrößerungen lassen sich nicht mehr einfahren. Und da wir im Moment absolut im Dunkeln tappen, welcher Computer Schuld an der Misere ist, wird es für uns wahrscheinlich keinen Weiterflug nach Australien geben." Zusatz: "Tut mir leid, dass Sie dann jetzt noch mal heute Nacht in Abu Dhabi schlafen müssen. Sorry."

Abbruch der Reise

Doch Baerbock hatte die Nase voll von den Pannen und wollte es nicht auf einen dritten Versuch ankommen lassen. Sie entschied, gleich die ganze Reise abzubrechen. Auf der vormals als Twitter bekannten Nachrichtenplattform X machte sie kein Hehl aus ihrem Frust.

Baerbock schrieb: "Wir haben alles versucht: Leider ist es logistisch nicht möglich, meine indopazifische Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich. Im Indo-Pazifik haben wir nicht nur enge Freunde und Partner. Die Region wird die Weltordnung des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen. Daher ist der inhaltliche und persönliche Austausch so wichtig."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Luftwaffe Probleme macht. 2018 kam die damalige Kanzlerin Angela Merkel wegen einer Panne an der Konrad Adenauer zwölf Stunden zu spät zum G20-Gipfel im argentinischen Buenos Aires.

Ratten bissen Elektrokabel durch

Im selben Jahr bissen Ratten Elektrokabel in dem Flieger durch. Kanzler Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, musste per Linienflug von der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Bali nach Deutschland zurückkehren.

Ein erzwungener Abbruch einer Reise ist jedoch eine Premiere. Nach dem Debakel teilte die Luftwaffe am Dienstag mit, dass sie die beiden A340-Jets der Flugbereitschaft umgehend ausmustern will. Man werde diese "so schnell wie möglich, das heißt in den kommenden Wochen, vorzeitig außer Dienst stellen". Ursprünglich hätten die beiden Jets noch bis Herbst beziehungsweise Anfang 2024 fliegen sollen. (Birgit Baumann aus Berlin, 15.8.2023)