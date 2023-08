Orientierungslauf

Durchbruch in Laax: WM-Bronze gab Jannis Bonek Sicherheit. EPA/Gian Ehrenzeller

Jannis Bonek ist gewachsen. Weniger in die Höhe. Da legte der Wiener seit seinem Sprung von den Junioren zur Elite der Orientierungsläufer nur zwei Zentimeter, von ohnehin schon imposanten 195 auf 197, zu. Ganz deutlich gewachsen ist Boneks Reputation. Aus dem Zukunftsversprechen, das im März 2019 vom STANDARD in einer diesbezüglichen Serie ("Talenteschuppen") gewürdigt wurde, ist ein 77 Kilogramm schwerer Weltklasseathlet geworden.

Bei der WM in Laax, Schweiz, gewann er Mitte Juli die Bronzemedaille über die Mitteldistanz (6,1 km / 23 Kontrollpunkte). In nämlicher Disziplin feierte Bonek am 5. August in Česká Lípa, Tschechien, als erster Österreicher seit 31 Jahren einen Sieg im Weltcup. 1992 hatte Martin Brantner in Montebelluna, Italien, auf der damals noch Klassikdistanz geheißenen Langdistanz triumphiert.

Um die zwölf Kilometer durch Wald und Flur, bewaffnet mit einer Spezialkarte in 1:15.000, einer Leselupe, einem Daumenkompass und einem Chip, der das Passieren der Kontrollpunkte in maximal 20 Zentimetern Entfernung registriert – das war nach Boneks Dafürhalten auch Boneks Spezialdisziplin. Er hielt sich lange Zeit für technisch zu limitiert, um auf der Mitteldistanz reüssieren zu können. "Der Abstand zu den Kontrollposten ist entsprechend der Laufstrecke kürzer, man muss im Kopf schneller sein."

Fort- nach Rückschritt

Das fällt umso leichter, als die Athletik Sicherheit gibt. In diesem Bereich hat Bonek in den vergangenen Jahren die größten Fortschritte gemacht. Bezeichnenderweise war zunächst ein Rückschritt nötig gewesen. Der resultierte aus einem schmerzhaften Knochenmarksödem am Schienbein wegen Übertrainings. Nach seiner Genesung dockte Bonek bei Trainer und Physiotherapeut Vincent Vermeulen an, dessen Sohn Mika gegenwärtig Österreichs bester Langläufer ist. Ein weiter Sohn, Moran, ist ein national erfolgreicher Radsportler.

Nicht deshalb, sondern der Schonung wegen trainiert Orientierungsläufer Bonek bei höheren Umfängen mittlerweile vor allem auf dem Rad. Und zuweilen an der Seite von Julia Maier, die im vergangenen April beim 40. Vienna City Marathon österreichischen Rekord lief und ebenfalls auf Coach Vermeulen vertraut.

Mental hat Bonek die Orientierung an Kasper Fosser geholfen. Der Norweger, als Junior hin und wieder hinter dem Österreicher im Ziel, ist seit seinem Wechsel zur Elite einer der großen Stars der Szene. 2022 Weltmeister im Sprint gewann er in Laax auf der Langdistanz Gold. "Sein Aufstieg war ein Fingerzeig für mich", sagt Bonek, der sich aber, just als Fosser triumphierte, bitter enttäuschte.

Mit Bruder Erik hatte er sich in der Schweiz akribisch auf das Gelände – "sehr viele Details, sehr wenig Sicht" – vorbereitet. Über die WM-Langdistanz (14 km, 35 Posten), einer Tortur über 1700 Höhenmeter zumeist bergab, schaffte Bonek dann mit Rang elf sein bisher bestes Ergebnis, war "aber trotzdem enttäuscht: Ich habe im Ziel geweint." Zwei Tage später, beim Start zur Mitteldistanz, "hat jeder Schritt geschmerzt. Ich war aber entspannt, bin immer ruhig geblieben und ohne Stress durchgekommen." Im Ziel durfte Bonek überraschend auf dem Sessel des Führenden Platz nehmen. Nach 20-minütigem Zittern stand der Gewinn von Bronze fest, es folgten "irre Emotionen".

Der Weltcupsieg in Tschechien war eine Folge des Durchbruchs bei der WM, allerdings schwerer zu erreichen, weil im Gegensatz zur WM im Weltcup die starken Nationen mit bis zu neun Athleten am Start sind. Aber Bonek hat die Spitzenplätze nun nicht mehr nur in den Beinen, sondern auch im Kopf.

Häuser statt Bäume

Da spielt es auch keine Rolle, dass sich der Läufer, der sich in Teilen des Wienerwaldes mit verbundenen Augen zurechtfinden würde, auf die Pfadfinderei in bebautem Gebiet einstellen muss. Nächstes Jahr wird die WM dem traditionellen Wechsel gemäß über die Sprintdistanz ausgetragen – in und um Edinburgh. Die Kontrollposten sind in Gassen zu finden, statt Bäume sind Häuser zu umlaufen. Fehlerbedingte Umwege kosten deutlich mehr Zeit.

Bonek kann sich als in der Südstadt stationierter Heeressportler, dessen Vertrag bis Ende 2025 läuft, frei von materiellen Sorgen vorbereiten. Vom Weltverband und den Veranstaltern kassierte er für seine Podestplätze jeweils nur 1000 Euro. Das äußerst ehrenvolle Engagement beim schwedischen Spitzenklub OK Linné deckt gerade die Spesen für die nötigen Reisen nach Skandinavien. Boneks Lohn könnte also durchaus noch wachsen. (Sigi Lützow, 16.8.2023)