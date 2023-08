Ein Drill Sergeant und sein Opfer. "The Inspection" zeigt Homophobie in der US-Armee, findet den Männlichkeitskult dann aber doch irgendwie gut

Abseits des Drills reicht man sich bei den Marines auch mal die Hände. Patti Perret/A24 Films

Was ein Drill-Sergeant ist, ist im Kino vielfach überliefert: ein gnadenloser, sadistischer Ausbildner, der beim amerikanischen Militär Männer aus Memmen macht. Frederick Wisemans Basic Training oder Stanley Kubricks Full Metal Jacket sind nur zwei aus einer langen Reihe von Filmen, in denen das beinharte Regime einer militärischen Grundausbildung eindringlich dargelegt wird. Der Drill-Sergeant ist eine Standardfigur in der populären Kultur, er steht für alles, was den inneren Schweinehund in Schach hält.

In Elegance Brattons The Inspection heißt die entsprechende Figur Sergeant Laws (Bokeem Woodbine). Der bekommt es in einem Trainingscamp in South Carolina mit einem Freiwilligen namens Ellis French (Jeremy Pope) zu tun: Dass beide schwarz sind, verstärkt die Unbedingtheit noch, mit der Laws sich French vornimmt. "Ich werde dich brechen, das verspreche ich."

Filmladen Filmverleih

Zwiespältiger Eindruck

Ellis hat zwei Motive, sich zu den Marines zu melden. Das eine ist sein verpfuschtes Leben. Er war im Gefängnis, seine Mutter hat kaum noch Respekt vor ihm. Vor allem hat sie aber ein Problem mit ihm: Ellis ist schwul. Und das heißt für Menschen mit Vorurteilen: Er ist kein Mann oder nicht Mann genug. Das ist dann auch das zweite Motiv. Ellis möchte sich und auch seiner Mutter beweisen, dass er in einer mit Maskulinität assoziierten Institution bestehen kann. Dass diese auf ihre Weise toxisch ist, mag man von außen so sehen wollen – in der inneren Logik der Marines ist sie Bedingung für die Sicherheit der USA.

Ein nicht geringer Teil des zwiespältigen Eindrucks, den The Inspection hinterlässt, hat damit zu tun, dass Elegance Bratton diese Logiken letztlich selbst feiert. Er weiß, wovon er erzählt, sein Film ist autobiografisch und blickt zurück auf die Jahre nach 9/11, als überall Terrorismus vermutet wurde und als die US-Armee das Thema Homosexualität noch zu verdrängen versuchte: Don’t ask, don’t tell. Nicht fragen, nicht davon reden.

Anerkennung durch Vater Staat

Ellis wird zu einem der ersten Schwulen, die sich während der Ausbildung zu erkennen geben (oder "entdeckt" werden). Damit bekommt seine Schinderei eine zusätzliche Herausforderung. Die Rituale des Drills erweisen sich dabei als so übermächtig, dass Elegance Bratton für die psychologischen Nuancen einer solchen Situation kaum Raum findet. Zudem steht das Ziel des ganzen Projekts ja von Beginn an fest: die Anerkennung durch Vater Staat und durch die Mutter.

Inzwischen geht die US-Armee offen mit Homosexualität um. Auf diese Errungenschaft will Bratton hinaus. Seine Hauptfigur Ellis wird dadurch aber auch ein bisschen zur Schablone. (Bert Rebhandl, 16.8.2023)