Die Regisseurin belebt in "Les Amandiers" den Alltag von Schauspielnovizen in den 1980ern wieder. Wegen ihres Hauptdarstellers geriet sie in Frankreich in die Kritik

Nie ist der strenge Lehrer Patrice Chéreau (Louis Garrel) zufrieden. Der Schauspielnovizin Stella (Nadia Tereszkiewicz) wird viel abverlangt. Arte France Cinéma / Album

Wenn man die italofranzösische Regisseurin und Schauspielerin Valeria Bruni Tedeschi beschreiben möchte, dann müsste man wohl ihre verletzliche Ehrlichkeit hervorheben. Es ist keine panzerartige Geradlinigkeit, die sie auszeichnet, sondern eine Direktheit, die angreifbar macht und die eigene Verwundbarkeit offenlegt. Das zeigen ihre Schauspielrollen, das zeigen auch ihre Regiearbeiten, die sich immer mit ihr naheliegenden Themen wie Familie und Schauspiel auseinandersetzen.

Auch in der Kontroverse rund um ihren neuen Film Les Amandiers (Forever Young) zeigt sie sich, die Sensibilität, die sich kaum hinter dem zurechtgelegten Schutzwall verbergen lässt. Dann etwa, wenn sie im Gespräch mit dem STANDARD sagt: "Ich bedauere einiges, aber nicht, dass ich Sofiane für die Rolle ausgewählt habe. Wenn, dann bereue ich, den Film überhaupt gemacht zu haben." Ehrliche Worte. Doch worum geht es hier überhaupt?

Sofiane Bennacer und Valeria Bruni Tedeschi 2022 beim Festival von Cannes. REUTERS

Frankreichs MeToo

Schon vor der Premiere von Les Amandiers brach in Frankreich eine Debatte über den Film aus, denn Sofiane Bennacer, dem 26-jährigen Hauptdarsteller und Partner der 58-jährigen Bruni Tedeschi, wurde von vier Ex-Freundinnen Körperverletzung und Vergewaltigung vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe.

Mit unbequemen Enthüllungen über Publikumslieblinge wie Gérard Depardieu erlebt Frankreich derzeit eine aufgeheizte MeToo-Welle. Als eine der schärfsten Kritikerinnen der Filmindustrie trat die Schauspielerin Adèle Haenel auf, die – wie sie sagt – selbst als Kinderdarstellerin Opfer sexueller Übergriffe durch den Regisseur Christophe Ruggia wurde. Kontrovers diskutiert wurde Haenels Protest bei den Césars 2020, als Roman Polanski für Intrige einen Preis erhielt. Die Konsequenz: Seit diesem Jahr werden bei den französischen Filmpreisen keine Personen mehr geladen, gegen die wegen Gewaltdelikten – insbesondere Sexualdelikten– ermittelt wird oder die bereits verurteilt wurden.

Ausgeschlossen von den Césars war damit auch Les Amandiers-Hauptdarsteller Sofiane Bennacer, und die Regisseurin Bruni Tedeschi sah sich inmitten eines medialen Feuers der Kritik wieder. "Ein Albtraum", sagt sie. Und: "Mir waren die Gerüchte bewusst, aber ich glaube an die Unschuldsvermutung. Es gab keinen Besseren für die Rolle. Sofiane ist der Herzschlag des Films."

Eine junge Naive

Nun kommt Les Amandiers auch bei uns in die Kinos. Und das ist aus cinéphiler Perspektive gut so. Bruni Tedeschis Film entführt das Publikum in die endenden 1980er-Jahre. Eine Gruppe angehender Schauspielschülerinnen und -schüler bangt um die Aufnahme in die illustre Schule Les Amandiers in Nanterre. Patrice Chéreau (Louis Garrel) unterrichtet dort, die Schule hat den Ruf, ihren Schauspielzöglingen alles abzuverlangen.

Das reizt Stella, die blutjunge Tochter aus gutem Hause, gespielt von der neuen französischen Schauspielhoffnung Nadia Tereszkiewicz. Auch einige andere grenzgängerische Talente zieht der Ruf Chéreaus an, wie die wunderbaren Vorsprechszenen zu Filmbeginn zeigen. Witz und Drama geben sich hier eifrig die Hand. Und auch eine gute Portion Selbstironie ist mit im Spiel.

Pandafilm

Wunderbares Ensemble

Zu den glücklichen zwölf, die am Ende aufgenommen werden, gehören ganz unterschiedliche, spannende Figuren. Die lustige, rothaarige Adèle (Clara Bretheau), mit der Stella gleich nach ihrem ersten, katastrophalen Vorsprechen im Damenklo Freundschaft schließt. Der 19-jährige Franck, der schon viel zu früh mit Vaterschaftspflichten belegt wird. Die Kellnerin im Schulcafé (gespielt von Charlotte Gainsbourgs Tochter Suzanne Lindon), eine Aspirantin, die nicht aufgenommen wurde. Und eben der mysteriöse Etienne (Bennacer).

Seine dunkle Brutalität zieht Stella, die junge Naive, an wie die Motte das Licht. Sie beginnen eine Beziehung neben dem fordernden Schulalltag, in dem sie mit den zwei charismatischen Lehrern – der eine ist ein übergriffiger Sadist (Garrel), der andere ein sanftmütiger Drogensüchtiger (Micha Lescot) – Tschechows Platonow und Kleists Penthesilea einstudieren. Vieles geht gut, nicht alles.

Proben, Proben, Proben. Pandafilm

Was ist wahr?

Am Ende haben sich ein paar mit den Hierarchien angelegt, bei anderen sind Träume verpufft, oder neue beginnen zu keimen. Stella, die auf Bruni Tedeschis eigener Person basiert, hat Glück gehabt. Sie hat den familiären Rückhalt, kann nach New York und im Actors Studio lernen.

Bruni Tedeschi bezeichnet ihre Schulzeit als "Schule des Lebens": "Es war freudvoll, aber auch schmerzhaft." Doch was ist nun wahr, was ist Fiktion? "Es beginnt mit der Erinnerung, und danach wissen wir nicht mehr, was wahr ist, was falsch und was erfunden ist", sagt Bruni Tedeschi.

Wahr ist auf jeden Fall, dass ihr ein Film gelungen ist, der Erfahrung und Wirklichkeitsebenen auf das Lebendigste miteinander verschränkt. Doch ob Sofiane Bennacers Étienne der Herzschlag des Films ist oder (mindestens filmdramaturgisch) ein Klotz am Bein, darüber lässt sich bei diesem wunderbaren Ensemblefilm ausgiebig streiten. (Valerie Dirk, 16.8.2023)