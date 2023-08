Enttäuschung bei den Klaksvik-Spielern. AFP/NTB/SVEIN OVE EKORNESVAG

Molde - Die überraschende Erfolgsserie von Klaksvik IF in der Champions League ist beendet. Der Fußball-Meister von den Färöern verlor am Dienstag das Rückspiel in der 3. Qualirunde beim früheren Erling-Haaland-Club Molde BK mit 0:2 (0:1, 0:1) nach Verlängerung. Damit verpasste der Außenseiter trotz des 2:1-Hinspielsieges den Coup, in die Play-offs um die Gruppenphase einzuziehen. Kristian Eriksen (17.) und Martin Linnes (112.) sorgten mit ihren Treffern für das Aus von Klaksvik.

Große Erleichterung auf Seiten Moldes. EPA/Svein Ove Ekornesvaag

Für das Team von Färöern ist es dennoch der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte und für den Fußball der Nord-Insel seit 30 Jahren. Durch das Erreichen der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League hat das Team mindestens die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League sicher.

Damit nimmt erstmals ein färöischer Klub an der Gruppenphase eines großen europäischen Vereinswettbewerbs teil. Zudem ist mit Klaksvik seit 30 Jahren wieder eine Männermannschaft der Schafsinseln in der Endrunde des Europapokals vertreten. Letztmals hatte es HB Torshavn 1993 in die Endrunde des mittlerweile abgeschafften Europapokals der Pokalsieger geschafft.

Nach den Erfolgen über Ungarns Meister Ferencvaros Budapest und BK Häcken aus Schweden kam nun das Königsklassen-Aus gegen Norwegens Titelträger. Noch aber kann Klaksvik Großes erreichen: Nun geht es in den Play-offs zur Europa League weiter. (APA/dpa, 15.8.2023)