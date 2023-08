Nach ihrer Freilassung am Sonntag zeigt sich Maroufian in Onlinediensten ohne Kopftuch trägt und mit Victory-Zeichen. AFP/ALEX MITA

Paris – Die iranische Journalistin Nazila Maroufian, die erst am Sonntag freigelassen worden war, ist erneut festgenommen worden. Wie die Nichtregierungsorganisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA am Dienstag mitteilte, wurde die Journalistin in das berüchtigte Frauengefängnis Qarchak in der Nähe von Teheran verlegt, dessen Haftbedingungen regelmäßig angeprangert werden.

Die erneute Festnahme sei von Familienmitgliedern Maroufians bestätigt worden, erklärte HRANA. Die NGO trägt Informationen von Aktivisten zusammen. Für die erneute Festnahme wurde kein Grund angegeben.

Nach ihrer Freilassung am Sonntag hatte Maroufian in Onlinediensten ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem sie entgegen der strikten Gesetze im Iran kein Kopftuch trägt und das Victory-Zeichen zeigt. "Nehmt die Sklaverei nicht hin – Ihr habt das Beste verdient", schrieb Maroufian auf Instagram und X, vormals Twitter.

Maroufian hatte unter anderem über den Fall der in Haft gestorbenen Mahsa Amini berichtet. Am Tod der jungen Kurdin Amini hatten sich monatelange Proteste im Iran entzündet. Die 22-Jährige war Mitte September in Teheran gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen eines angeblich nicht vorschriftsgemäß getragenen Kopftuchs festgenommen wurde.

Interview mit Aminis Vater

Maroufian, deren Alter von Medien außerhalb des Iran mit 23 Jahren angegeben wird, hatte im Oktober ein Interview mit dem Vater von Mahsa Amini veröffentlicht. Amjad Amini beschuldigte darin die iranischen Behörden, über die Umstände des Todes seiner Tochter zu lügen.

Die iranischen Behörden hatten Gesundheitsprobleme für den Tod der 22-Jährigen verantwortlich gemacht. Ihre Angehörigen sowie Aktivisten sind hingegen überzeugt, dass ihr in der Haft ein Schlag auf den Kopf zugefügt wurde.

Maroufian, die aus Aminis Heimatstadt Saqqez in der Provinz Kurdistan stammt, wurde erstmals im November festgenommen. Im Jänner erhielt sie nach eigenen Angaben wegen angeblicher Verbreitung falscher Informationen zwei Jahre Haft auf Bewährung. (APA, 16.8.2023)