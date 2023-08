Wien / St. Pölten – Für Bernhard Ebner soll nach rund acht Jahren als Landesgeschäftsführer für die ÖVP Niederösterreich Schluss sein: Wie der "Kurier" berichtet, wechselt der gebürtige Niederösterreicher in das Team von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Auf Nachfrage des STANDARD will die ÖVP diesen Schritt noch nicht offiziell bestätigen. Aus den Reihen der Partei heißt es aber, dass aktuell die letzten Vorbereitungen stattfänden. Ebner soll demnach die Funktion des Kampagnenleiters in der Bundes-ÖVP übernehmen.

Bernhard Ebner war seit 2015 Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. APA/Helmut Fohringer

Die Entscheidung ist wohl eine Vorbereitung auf das kommende Wahljahr: 2024 stehen neben Europawahlen im Frühjahr auch Nationalratswahlen im Herbst an. Mit Wahlkämpfen und politischer Kommunikation ist Ebner jedenfalls vertraut. Für die niederösterreichische ÖVP führte der 50-Jährige bereits zwei Wahlkampagnen, wobei die ÖVP im Jahr 2018 die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl halten konnte – sie bei der Wahl in diesem Jänner jedoch verlor. Seit 2015 war Ebner Landesgeschäftsführer der Volkspartei im flächenmäßig größten Bundesland, er übernahm damals das Amt vom nunmehrigen Innenminister Gerhard Karner.

Ein Wiedersehen mit Nehammer und Karner

Der Wechsel bedeutet für Ebner damit auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten, denn der Schritt von St. Pölten in die Bundespolitik nach Wien ist kein ungewöhnlicher innerhalb der ÖVP. Neben Karner, der von 2003 bis 2015 das Amt des niederösterreichischen Landesgeschäftsführer innehatte, begannen auch Kanzler Nehammer und der jetzige ÖVP-Kommunkationschef Gerald Fleischmann ihre politische Karriere in Niederösterreich. Nehammer war von 2013 bis 2015 ÖVP-Kommunalreferent im Bundesland, Fleischmann fungierte von 2004 bis 2007 als Pressesprecher.

Im Jänner musste Bernhard Ebner sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten zur Wahlniederlage in Niederösterreich stellen. APA/Florian Wieser

Für die niederösterreichische ÖVP bedeutet der Abgang von Ebner die Suche nach einer Person für das Amt des Landesgeschäftsführers. Ebner war als Mediensprecher und Kommunikationschef das unmittelbare Sprachrohr von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter. Nach der Wahlniederlage zu Jahresbeginn musste Ebner etwa als Erster vor die Kameras, Presseanfragen wurden großteils aus Ebners Büro beantwortet, und auch für den neu eingeschlagenen Kurs der ÖVP Niederösterreich war Ebner mitverantwortlich.

Als Nachfolger ist Matthias Zauner im Gespräch, der aktuell Landesgeschäftsführer des niederösterreichischen Arbeitnehmerbunds (NÖAAB) ist. Eine Funktion, die auch Ebner zwei Jahre lang innehatte, bis er schließlich zum ÖVP-Landesgeschäftsführer aufstieg. Zauner ist seit heuer im März auch Mitglied des Bundesrates. Zuvor war der 37-Jährige Bürodirektor des Wiener Neustädter Bürgermeisters Klaus Schneeberger. (Max Stepan, 16.8.2023)