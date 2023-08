Berichte darüber, auf welch kreative Weise Einwohnerinnen und Einwohner in diesem Sommer gegen die Auswirkungen des Massentourismus in ihrer Nachbarschaft protestieren, häufen sich: So gibt es beispielsweise Videos, die zeigen, wie sich Einheimische des spanischen Urlaubsorts Benidorm nachts an den Strand schleichen, um dort Sonnenschirme aufzustellen. Sinn der Aktion: Sie wollen damit britischen Liegestuhlhamsterern zuvorkommen, die ihnen jegliche Plätze an "ihrem" Strand wegschnappen. Während das britische Partyvolk noch seinen Rausch ausschläft, reservieren sich Einheimische schon mal ihr Stück "Playa".

Strandszene an der Playa de Palma auf Mallorca im Sommer 2023. Der postpandemische Overtourism erhitzt mancherorts die Gemüter der Einheimischen. IMAGO/Chris Emil Janssen

Auf der griechischen Insel Paros wiederum hat sich eine Handtuchbewegung formiert, die mehr freie Flächen fordert. "Reclaim the Beach" lautet ihr Schlachtruf.

Auf Mallorca dürften einige Urlauberinnen und Urlauber auch nicht schlecht gestaunt haben, als sie Mitte August an beliebten Stränden der Gemeinde Manacor auf besorgniserregende Schilder stießen: Auf einigen Plakaten ist auf Englisch zu lesen, dass das Baden wegen gefährlicher Quallen oder Steinschlags verboten sei. Ein anderes Warnschild gibt die Wegzeit zu einer besonders schönen Bucht mit über zwei Stunden an.

Der Witz daran: Die Warnungen sind frei erfunden. Sie richten sich gezielt an Ausländer. Denn unter dem englischen Text steht in katalanischer Sprache, dass es überhaupt kein Problem gebe bzw. die Wegzeit stark übertrieben sei. "Kommen Sie herein, die Gefahr besteht nicht in einem Erdrutsch, sondern in der Überfüllung", übersetzt die spanische Zeitung "ABC" die Entwarnung. Und unter dem Plakat, auf dem vor den Quallen gewarnt wird, heißt es augenzwinkernd, es gebe am Strand weder Feuerquallen noch Touristen.

Hinter der Aktion, die in sozialen Medien für Aufsehen sorgte, steckt eine antikapitalistische Aktivistengruppe namens Caterva. Ihr Ziel: auf die Probleme aufmerksam zu machen, die der Massentourismus mit sich bringt. Laut einer Pressemitteilung der Aktivistengruppe Caterva, die aus den Organisationen Endavant Osan, Assemblea Antipatriarcal de Manacor y Arrels besteht, prangere die Gruppe mit ihrer Warnschilderkampagne die "Enteignung der Strände" auf Mallorca durch ausländische Touristinnen und Touristen an. Man wolle die Aktion humorvoll verstanden wissen. Gut möglich, dass so mancher Urlauber das gar nicht witzig findet. (max, 16.8.2023)