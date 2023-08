Für den neuen ORF-"Schauplatz" wollte sich Reporterin Gudrun Kampelmüller ursprünglich dem Thema Landflucht widmen. Daraus wurde dann nichts. Denn im Zuge ihrer Recherchen stieß vor allem auf Menschen, die die Stadt verlassen haben und in ländliche Regionen ziehen. "Zurück aufs Land" heißt ihre Sendung, zu sehen ist sie am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2. Dafür war sie im Waldviertel unterwegs und dokumentiert, wer die Menschen sind, die sich hier ansiedeln. Angeblich sind es jährlich rund 5.000 Menschen, die neu ins Waldviertel ziehen. Sie genieße "die Herzlichkeit, die Ruhe, die Natur", sagt eine Krankenschwester, die von der Stadt hierhergezogen ist und jetzt als Community-Nurse tätig ist. Hier gehe alles ein bisschen langsamer, sagt sie. Und es bleibe Zeit, mit den Klientinnen und Klienten auch zu tratschen.

Der überschaubare Stadtkern von Zwettl. Foto: ORF

Viele junge Familien mit kleinen Kindern sind ins Waldviertel gezogen, die Nachfrage nach Wohnraum sei enorm gestiegen, sagt eine Regionalmanagerin. Ein breites Angebot an Kinderbetreuung sei da natürlich wichtig, mittlerweile haben sich mehrere Gemeinden zusammengeschlossen, um die Kleinkindbetreuung gemeinsam zu organisieren. Madlene lebt mit ihren Kindern in Zwettl, zuvor war sie in Frankreich und die letzten Jahre in Wien. "In Zwettl gibt es alles, was es im Leben braucht", sagt Madlen. "Das, was mir früher immer zu klein war, schätze ich inzwischen." Die Ruhe, die Natur und die Überschaubarkeit seien der Mehrwert des Landlebens, der den Alltag erleichtere, sagt sie. "Das Waldviertel ist in", sagt Madlene, sie hat nach wie vor ihren Wiener Job, und mit Homeoffice könne sie das gut kombinieren, sie genießt so "das Beste beider Welten".

Madlene ist wieder zurück in ihren Geburtsort Zwettl gezogen. Foto: ORF

Wohnen auf dem Land liegt im Trend, viele Konzepte und Strategien zeigen jetzt Wirkung, sagt ein Unternehmensberater. Von klassischen Vorurteilen – dass es hier etwa nur kalt sei und keine Jobs gebe – müsse man sich verabschieden. 56 Gemeinden haben sich zu "Wohnen im Waldviertel" zusammengeschlossen, um die Region gemeinsam zu vermarkten. Schon seit 2005 steige der Zuzug, vor allem jener von jüngeren Menschen – weil sie die Preisfrage stellen und auch jene, wo die eigenen Kinder aufwachsen sollen. Insgesamt sei die Nachfrage groß, die Herausforderung sei jetzt, dass vorhandener Leerstand auch auf den Markt komme. Denn auch hier werde der Wohnraum mittlerweile knapp.

Vereine als Türöffner

104 Einwohner hat das Dorf Weißenbach, hier lebt eine Wienerin mit ihren Zwillingssöhnen. Sie hat der Stadt den Rücken gekehrt und hier einen Hof Schritt für Schritt saniert. Den Buben gefällt es hier. "Die Kinder wachsen hier freier auf", sagt die Mutter. Ihren Job hat sie nach wie vor in Wien, sie pendelt zwei- bis dreimal in die Bundeshauptstadt. Hier sei weniger Stress als in der Stadt, die Buben sind im Fußballverein – ein Türöffner, um die Kinder hier im Ort noch besser kennenzulernen. Überschaubarkeit, Ruhe, Nachbarschaftshilfe, Natur sind die häufigsten Vorteile, die Menschen auf das Land ziehen lassen.

Michael Mittermeir lebte in Linz und betreibt jetzt in Ottenschlag die Waldviertler Kammerbühne, "der Zusammenhalt ist ein anderer, ich kenne hier alle Nachbarn", beschreibt seine Frau die Vorteile des kleinen Ortes im Gegensatz zur Stadt. Auch die Tochter lebt gerne hier, "in Linz muss man sich immer was ausmachen, zum Feuerwehrfest hier kommen alle".

Partys auch für die Jungen

Und Partys für die Jungen gibt's es auch hier im Waldviertel, Gudrun Kampelmüller mischte sich ins Getümmel des Burning Bash, eines Festes in Weißenbach mit 500 Partygästen, vier regionalen DJs, nicht gerade wenig Alkohol, 30 Helfer sorgen für Nachschub. Durchschnittsalter: 16 bis 25, rechnet Kampelmüller vor. "Man muss für die Jugend auch etwas machen, Kirtag ist doch eher altmodisch", sagt der Veranstalter.

Und was sagen die Jungen über das Landleben im Vergleich zur Stadt? "Die Leute hier sind viel besser und cooler drauf hier", meint ein Gast. Generell schätzen viele junge Menschen, mit denen Kampelmüller für ihre Reportage gesprochen hat, die Ruhe und die Gemütlichkeit auf dem Land. Und jene, die vorhaben wegzugehen, wollen wiederkommen. Ein Interviewpartner drückt das so aus: "Wenn man einmal das Waldviertel erlebt hat, lässt es einen nicht mehr los." (Astrid Ebenführer, 17.8.2023)