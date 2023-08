Solange das Kolosseum steht, wird Rom bestehen, heißt es. Gelernte Touristen münzen den Spruch neuerdings um. "Jetzt steht das Kolosseum schon so lange, und wir haben noch immer keine Tickets." Viel Frust entlädt sich in diesem Sommer über eine neue Geißel des unabhängigen Urlaubens: der zwingende Vorverkauf von Tickets für gefragte Sehenswürdigkeiten. Onlinetickets seien mittlerweile die einzige Zutrittsmöglichkeit, beklagen Touristinnen und Urlauber in ganz Europa. Einfach so am Eingang anstellen, bezahlen und reingehen wäre nicht mehr möglich. Wo bleibt da die Spontaneität?

Tickets fürs Kolosseum gibt es vorab online, vor Ort in der Schlange und zu Wucherpreisen von Wiederverkäufern. IMAGO/Andrea Ronchini

Die Durchkommerzialisierung von Städten wie Rom missfällt Reisenden ebenfalls. Dort sind Kirchen eigentlich kostenlos zu besuchen, für das Pantheon wird aber seit kurzem Eintritt verlangt. Auch die "Süddeutsche Zeitung" warnte in diesem Zusammenhang vor der "Gefahr eines Schwarzmarktes, wie man ihn vom Kolosseum kennt, das wie die meisten der zentralen Touristen-Highlights seit der Corona-Pandemie nur noch online gebucht werden kann". Dazu ist zu sagen: Wiederkäufer machten schon immer ein gutes Geschäft mit denen, die nicht Schlange stehen wollen für Eintrittskarten. Einzig: Tickets fürs Kolosseum werden sehr wohl wieder vor dem Eingang verkauft. Wie kann es dann sein, dass das zunehmend auch professionellen Beobachtern entgeht?

Das Verwirrspiel um die Vorabbuchung des Eintritts hat mit der raschen Rückkehr des Massentourismus nach Corona endgültig Systemcharakter erreicht. Städte, die schon vor Corona in den Augen mancher Einheimischer bei Touristen zu beliebt waren, forcieren nun aus offensichtlichen Gründen den Vorverkauf für Tickets. Stadtverwaltungen und private Museumsbetreiber haben in der Pandemie den enormen Vorteil der besseren Planbarkeit von Besucheranstürmen durch Online-only-Tickets schätzen gelernt. Was ursprünglich aus Gründen der Kontaktbeschränkung eingeführt wurde, bleibt nun also – im besten Fall parallel zum freien Verkauf – bestehen.

Time-Slots sind am Eiffelturm nicht verpflichtend, werden Besuchern aber dringend empfohlen. EPA/MOHAMMED BADRA

Dennoch geistern im Netz noch viele alte Falschmeldungen aus Corona-Zeiten herum, dass Tickets ausschließlich online buchbar seien. Auf der offiziellen Internetpräsenz colosseo.it wird dagegen auch in Fremdsprachen betont, dass auf der Piazza del Colosseo wieder ganz altmodisch analoge Tickets zu haben sind. Aber schon taucht die nächste Schwierigkeit auf: Woran ist die offizielle Seite einer Sehenswürdigkeit zu erkennen?

Unnötiges Pauschalangebot

Um an Tickets für das Kolosseum zu kommen, muss man recht genau hinsehen, um den Unterschied in den Adressen colosseo.it und il-colosseo.it zu erkennen. Denn auf letzterer Webpräsenz eines Wiederverkäufers kostet das Online-Ticket mit Bus gleich einmal 39 Euro anstelle der regulären 16 Euro. Warum in einem zwingenden Paket mit Bus? Weil der reine Weiterverkauf von Tickets in Italien verboten ist. Möglich ist er nur in Form eines Pauschalangebots mit Zusatzangeboten, die oft gar nicht benötigt werden. Seiten, die solche "Kombitickets" anbieten, vermitteln zudem häufig den Eindruck, ihr Angebot sei alternativlos.

Auch im Pariser Louvre gibt es keine Garantie dafür, dass Besucher mit Onlinetickets schneller drin sind. AFP/MIGUEL MEDINA

Es gilt also auf der Suche nach der offiziellen Seite des Kolosseums nach dem kleinen, aber wichtigen Zusatz "sito ufficiale" Ausschau zu halten oder nach dem Logo des italienischen Kulturministeriums. An solchen Feinheiten scheitert nicht nur eine Generation, die noch ohne Internet aufgewachsen ist. Auch geborene Userinnen und Surfer, die "Kolosseum" und "Ticket" mit den deutschen Begriffen googeln, werden zuvor auf unzählige Seiten von Wiederverkäufern geschickt, ehe sie auf der offiziellen landen.

Gerne auch anstellen

Beim Eiffelturm kommen Ticketsuchende via Google auch nicht gleich auf die offizielle Seite. Wenigstens lassen aber alle Suchergebnisse im Gegensatz zum Kolosseum darauf schließen, dass man sich alternativ gerne auch vor Ort anstellen darf, um das Eintrittsgeld zu zahlen. Und wer auch beim Louvre lieber die Schlange wählt, spart nicht nur zwei Euro im Vergleich zum Vorabkauf, sondern kommt zu manchen Tageszeiten sogar schneller ins Museum, wie Besucher immer häufiger in sozialen Medien anmerken.

Welche sanfte Druckmittel für den Vorverkauf bleiben überlaufenen Sehenswürdigkeiten dann noch übrig, um zu viele Besucher in die Schranken zu weisen? Time-Slots, genau! Für den Besuch des Eiffelturms ist online schon eine möglichste präzise Uhrzeit anzugeben, damit den Besucherinnen und Besuchern keine unguten Wartezeiten entstehen – die dann vor Ort aufgrund technischer Unvorhersehbarkeiten aber trotzdem überraschend oft auftreten.

"Die angegebene Eintrittszeit ist unbedingt einzuhalten", heißt es wenig charmant im Wiener Sisi-Museum. APA/AFP/ALEX HALADA

Besonders dreist wird auch bei manchen Wiener Touristenattraktionen zum vorausschauenden Sightseeing geraten. So heißt es etwa auf der Seite des Sisi-Museums: "Sichern Sie sich vorab unbedingt Ihre Einlasszeit durch den Kauf eines Onlinetickets" und weiter: "Die angegebene Eintrittszeit ist unbedingt einzuhalten! Bei Verspätung wird das Ticket ungültig." Das erinnert doch schon mehr an das verordnete Erscheinen in einer Wiener Amtsstube denn an eine Freizeitaktivität, ganz nach Lust und Laune. Wobei wir noch nicht bei den Sehenswürdigkeiten angelangt sind, die bedingungslosen Gehorsam in Form rein technischer Zutrittsschranken einfordern.

Europas meistbesuchte Sehenswürdigkeit, die Sagrada Família in Barcelona, traut sich zwar noch nicht ganz, die regulären 26 Euro Eintrittsgeld verpflichtend online einzuheben, ist aber nah dran. Wer das Ticket nicht per App beziehen will ­oder kann – etwa weil er an der Technik scheitert oder keine Kreditkarte hat –, darf vor Ort kaufen. Aber nur am elektronischen Terminal, um an einen QR-Code als Eintrittskarte zu kommen. Das Geld für vorab online gekaufte Tickets gibt es übrigens nur dann zurück, wenn man einen triftigen Grund für sein Nichterscheinen nachweisen kann.

Spontaneität können Touristen offensichtlich nur noch beweisen, indem sie ganz viele Sehenswürdigkeiten von ihrer Bucket-List streichen. (Sascha Aumüller, 17.8.2023)