Karl Lagerfeld, Helmut Lang oder Vivienne Westwood – die Universität für angewandte Kunst Wien setzt für die Leitung der Modeklasse seit jeher auf die großen Namen der Branche. Die illustre Riege wird nun um Craig Green ergänzt. Mit dem Beginn des Wintersemesters 2023/24 im Oktober übernimmt der Brite die Professur für Modedesign von seiner Vorgängerin Grace Wales Bonner.

"Es ist eine große Ehre, das unglaubliche Team und die Studierenden der Abteilung Modedesign an der Universität für angewandte Kunst Wien zu begleiten, und ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren", sagt Green über sein neues Engagement.

Modesigner Craig Green wird Professor an der Angewandten in Wien. Jack Davison

Nicht mehr green hinter den Ohren

Green wurde 1986 in London geboren. Sein Modestudium hat er an der rennommierten Kunstuniversität Central Saint Martins College of Art and Design absolviert. Nebenbei arbeitete er als Praktikant bei Walter van Beirendonck und Henrik Vibskov. 2012 gründete er sein eigenes Label. Greens dramatische und gefühlsbetonte Mode ist fest verwurzelt in der Welt der Arbeitskleidung. Seine erste Kollektion zeigte er bei einer Show, die vom British Fashion Council veranstaltet wurde. Besondere Aufmerksamkeit bekamen seine Entwürfe damals, weil sich Supermodel David Gandy, Aushängeschild des Events, im Fernsehen darüber lustig machte.

Das tat Greens Erfolg aber keinen Abbruch. Spätestens mit der Kollektion für die Sommersaison 2015 stand er im Fokus von angesagten Concept-Stores wie Dover Street Market und Modefotografen wie Nick Knight. Apropos Knight: Craig Green ist mit dem britischen Ritterorden "The Most Excellent Order of the British Empire" dekoriert, der unter anderem Verdienste im Bereich der Kunst würdigt. Außerdem wurde er als British Menswear Designer bei den Fashion Awards 2016, 2017 und 2018 sowie vielen weiteren Preisen der Modebranche ausgezeichnet. (red, 16.8.2023)