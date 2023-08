Die Verhandlung John C. Depp gegen Amber Laura Heard beginnt im April 2022 in Fairfax County und dauert sechs Wochen. Millionen Menschen verfolgen den Prozess, der live übertragen wird und durch den ein privater Rosenkrieg zu einem Event mutiert. Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgen die Aussagen der beiden Schauspieler, die sich gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigen. Am Ende stimmen die Geschworenen zu Depps Gunsten, Heard wird verurteilt. Schlussendlich muss sie ihm eine Million US-Dollar zahlen.

In der dreiteiligen Dokumentation "Depp v. Heard" zerlegt Regisseurin Emma Cooper den aufsehenerregenden Prozess in seine Einzelteile. Sie stellt die Aufnahmen des Verfahrens einander gegenüber, wodurch die Aussagen zum ersten Mal direkt aufeinanderfolgend gezeigt werden. Sie lässt Fakten für sich sprechen, die sich verselbständigten – nicht zuletzt angefeuert durch eine entfesselte Begleitung in den sozialen Medien.

Trauriges öffentliches Ereignis

Diesen galt auch Coopers Interesse als Zuschauerin, wie sie in einem Interview mit "Variety" erklärt: "Ich ertappte mich dabei, wie ich zwanghaft die Live-Übertragung verfolgte und dann mit meinen Freunden darüber diskutierte und mir anschaute, was alle in den sozialen Medien sagten." Sie habe sich gefragt, was das über sie aussage, "dass ich mich so sehr für etwas interessierte, das sich eher wie ein trauriges öffentliches Ereignis einer privaten Beziehung anfühlte", sagt die Produzentin und Regisseurin. "Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass wir es mit einem kulturellen und sozialen Phänomen zu tun haben."

Die Netflix-Serie "Depp v. Heard" erzählt den Ablauf des Prozesses und die Rolle der sozialen Medien. Netflix

Besonders an der Doku – auch für Netflix – ist das gänzliche Fehlen von Expertinnen und Zeugen, die das Geschehen einordnen. Cooper habe "von Anfang an eine schlüssige Reflexion der Ereignisse" beabsichtigt, "ohne Interviews oder Experten".

Die Bilder erzählen ohnehin genug. Die Serie bereitet die Live-Übertragung des Prozesses auf und verwendet eine große Menge an Youtube-Kommentaren, Tiktok-Videos und Archivmaterial von Medien, die über den Prozess berichteten. Cooper sagt, dass sie sowohl Depps als auch Heards Vertreter kontaktiert habe, um sie auf die Dokuserie aufmerksam zu machen, aber nicht, um um Interviews zu bitten.

Prozess im Mittelpunkt

"Meine Absicht", sagt Cooper in dem Interview, "war es immer, das Gespräch über den Prozess in den Mittelpunkt zu stellen. Ich wollte weg von jedem 'Er sagt, sie sagt' innerhalb des Prozesses, und ich wollte einfach nur über uns und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, und die Art und Weise, wie wir auf Ereignisse schauen, die nicht wirklich etwas mit uns zu tun haben, sprechen."

Depp v. Heard | Official Trailer | Netflix

Depp v Heard examines the infamous defamation case that captured the world’s attention as the first Trial by TikTok, and questions the nature of truth and the role it plays in our modern society. SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is one Netflix

War ein gerechtes Urteil möglich?

Die Frage, welchen Einfluss die sozialen Medien auf das Urteil hatten, will und kann die Doku nicht beantworten. Menschen tweeteten live, streamten live, Millionen verfolgten den Prozess, der bisweilen ins Skurrile abdriftete, etwa in dem Vorwurf Depps, Heard und ein Freund hätten auf Depps Betthälfte einen großen Haufen Exkremente hinterlassen.

Cooper montiert Prozessszenen mit den zahlreichen Kommentaren in sozialen Medien, zeigt Szenen, wie fanatische Depp-Fans ihrem Idol applaudieren und die Angeklagte mit Schimpfworten belegen und ihr öffentlich Gewalt androhen.

Zu sehen sind außerdem Medieninterviews mit Anwälten beider Seiten, in denen unterschiedliche Sichtweisen auf das Urteil dargestellt werden. Heards Anwältin sagt, dass sie nicht glaubt, dass die Geschworenen die sozialen Medien und die Hetze gegen ihre Mandantin ausblenden konnten, trotz der klaren Anweisung der Richterin, keine Nachrichten oder sozialen Kommentare zu lesen, zu hören oder zu sehen. Depps Anwälte hingegen sagen, dass sie glauben, dass die Geschworenen ihre Aufgabe absolut ernst genommen und Geschwätz von außen vermieden haben, auch wenn es fast unmöglich war, die Außenwelt zu ignorieren.

War in dem aufgeheizten Klima ein gerechtes Urteil möglich? Cooper hält sich dazu bedeckt: "Ich habe nie mit den Geschworenen gesprochen, also kann ich das nicht wirklich beantworten." Sie könne nur raten, "und das möchte ich nicht tun". (Doris Priesching, 16.8.2023)