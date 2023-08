Neuer Croissant-Hotspot in Wien, Oliver Hoffinger kocht auf, und im Böhmischen Prater gibt es eine Neuübernahme

Café Amacord schließt – vorübergehend

Dieta Eder betrieb 36 Jahre lang das Amacord am Naschmarkt. Foto: Heribert Corn

Vor 36 Jahren eröffnete Dieta Eder mit Erhard Auer das Café Amacord beim Wiener Naschmarkt, das Lokal hat in der Zeit einen gewissen Kultstatus erlangt. Nun ist es Zeit, die Türen zu schließen, gab man auf Social Media bekannt, bis Freitag, dem 18. August, wird noch Abschied gefeiert.

Die Schließung ist aber zum Glück nur vorübergehend, denn ab Oktober wird Dieta Eders Sohn David Azmann, der bereits als Geschäftsführer im Amacord tätig ist, mit einem "leicht veränderten Konzept" wiedereröffnen.

Café Amacord, Rechte Wienzeile 15, 1040 Wien

Neue Anlaufstelle für Croissant-Fans in Wien

Parémi, L'Amour du Pain und die anderen Wiener Pilgerstätten für Fans ordentlicher Croissants bekommen Zuwachs. Der neue Hotspot heißt Ährnst und befindet sich in der Burggasse im siebten Bezirk. Es ist die Wirkungsstätte von Julian Lubinger, der zuvor bei Plachutta, Silvio Nickol und auch im Parémi gearbeitet hat. Angesichts seiner letzten Station wundert es kaum, dass Lubinger es versteht, erstklassige Croissants zu backen.

"Definitiv der neue Standard in Wien" lautet eines der zahlreichen positiven Fazits auf Instagram. Wer sich selbst überzeugen will, muss früh aufstehen. Obwohl sich das Ährnst erst in der Soft-Opening-Phase befindet, ist das Gebäck meist ratzfatz ausverkauft.

Ährnst, Burggasse 57, 1070 Wien, Dienstag bis Samstag ab 8 Uhr

Oliver Hoffinger kocht im Restaurant Fontana

Spitzenkoch Oliver Hoffinger, einer breiten Öffentlichkeit durch seine Sendung "Koch mit! Oliver" bei Puls 4 bekannt, hat gemeinsam mit seiner Partnerin Jennifer Berger die Leitung des Lokals Fontana in Oberwaltersdorf übernommen. Dabei handelt es sich um das Restaurant im damals vieldiskutierten Villenpark samt Golfplatz, das Unternehmer Frank Stronach in den 1990er-Jahren errichten ließ.

Hoffinger, der schon bei Wolfgang Puck und Jean-Georges Vongerichten gekocht hat, betrieb von 1999 bis 2006 das damals mit zwei Hauben ausgezeichnete Lokal Kochwerkstatt am Spittelberg in Wien-Neubau. Seine Küchenlinie im Fontana soll laut Branchenmagazin "Rolling Pin" "moderne österreichische sowie internationale Gerichte" umfassen.

Restaurant Fontana, Fontana Allee 1, 2522 Oberwaltersdorf

Bierstadl im Böhmischen Prater neu übernommen

Der Bierstadl wird neu übernommen. Foto: Heribert Corn

Der Böhmische Prater im Laaer Wald ist ein ganz besonderes Kleinod in Wien. Fahrgeschäfte, Karusselle und Langos treffen hier aufeinander. Kürzlich schloss das Bierstadl, eine Institution des Vergnügungsparks. Nun wurde das Lokal neu übernommen. Im September will man neu aufmachen, bis nächstes Jahr soll dann renoviert werden. Stelze und Ripperln bleiben aber auf der Karte.

Bierstadl im Böhmischen Prater, Laaer Wald 218 a, 1010 Wien

(ped, rec, mich, 17.8.2023)