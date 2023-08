Seit Beginn der außergewöhnlich starken Waldbrandsaison in diesem Jahr mussten fast 168.000 Menschen in Kanada ihre Häuser verlassen. AFP/HANDOUT

Ottawa – Wegen schwerer Waldbrände in abgelegenen Gemeinden Nordkanadas haben die Behörden hunderte Menschen mit Militärflugzeugen evakuiert und den Ausnahmezustand in den Nordwest-Territorien ausgerufen. "Wir befinden uns in einer Krisensituation, und unsere Regierung nutzt alle verfügbaren Instrumente, um zu helfen", sagte der Umweltminister der Nordwest-Territorien, Shane Thompson, am Dienstag (Ortszeit).

In den Nordwest-Territorien wüten derzeit rund 230 Brände. Die betroffenen Dörfer, die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt liegen, seien "besonders schwierig" auf dem Landweg zu evakuieren, erklärte Mike Westwick von der örtlichen Feuerwehr. 120 Soldaten seien im Einsatz, um die Evakuierungen zu unterstützen. Seit Beginn der außergewöhnlich starken Waldbrandsaison in diesem Jahr mussten fast 168.000 Menschen in Kanada ihre Häuser verlassen. Vier Menschen starben.

In den Nordwest-Territorien wurde die Evakuierung von rund 6.000 Menschen angeordnet. In einigen Gebieten waren Feuerwehrleute gezwungen, sich zurückzuziehen, da starker Wind die Flammen weiter anheizte.

"Es bricht mir das Herz, wenn ich an die Menschen in den Nordwest-Territorien denke, die mit verheerenden Waldbränden zu kämpfen haben", schrieb der kanadische Premierminister Justin Trudeau auf dem Twitter-Nachfolger X. (APA, 16.8.2023)