Seit Montagabend werden Gefechte zwischen den beiden mit der Regierung verbündeten Gruppen Al-Raada und Brigade 444 ausgetragen. REUTERS/AYMAN AL-SAHILI

Tripolis – Bei den Kämpfen zwischen den zwei Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 27 Menschen getötet und 106 weitere verletzt worden. Diese vorläufige Opferzahl wurde vom Zentrum für Notfallmedizin am Mittwoch veröffentlicht. Am Dienstagabend wurde die Opferzahl auf zwei Tote und Dutzende Verletzte geschätzt. In Libyen herrscht seit dem Sturz Muammar al-Gaddafis Chaos, Wahlen wurden mehrmals verschoben.

Die Gefechte zwischen den beiden mit der Regierung in Tripolis verbündeten Gruppen Al-Radaa und Brigade 444 hatten am Montagabend begonnen und sich am Dienstag fortgesetzt. Am Dienstag gab der Sozialrat im südöstlichen Vorort Soug el-Joumaa, einer Hochburg der Al-Radaa-Truppe, bekannt, dass mit Premierminister Abdelhamid Dbeibah, eine Einigung erzielt worden sei.

Waffenstillstand angekündigt

Der Chef der Brigade 444, Mahmoud Hamza, soll an eine "neutrale Partei" übergeben werden. In einer im Fernsehen übertragenen Ankündigung teilte der Rat mit, dass nach der Versetzung des Truppenkommandanten ein Waffenstillstand eintreten werde und die Kämpfe am späten Dienstag nachließen.

Hamza wurde zuvor am Flughafen Mitiga, der unter der Kontrolle von Al-Radaa steht, festgenommen. Der Flugbetrieb des einzigen zivilen Flughafen von Tripolis musste daraufhin auf Grund der Kämpfe in den Straßen rund um den Flughafen eingestellt werden. 234 Familien wurden von den Frontlinien der südlichen Vororte der Hauptstadt evakuiert, gemeinsam mit Dutzenden Ärzten und Sanitätern, die bei der Versorgung von Verwundeten zwischen die Kämpfe gerieten.

In Libyen herrschen seit dem Sturz und gewaltsamen Tod von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos und Gewalt, bewaffnete Milizen und ausländische Söldner bekämpfen sich. Die von der UNO anerkannte Übergangsregierung in der Hauptstadt Tripolis im Westen ringt um die Macht mit einer Gegenregierung im Osten, die vom dort ansässigen Parlament und dem mächtigen General Khalifa Haftar unterstützt wird. Geplante Wahlen wurden wiederholt verschoben. (APA, 16.8.2023)