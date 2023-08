Die Blätter von berauschenden Pflanzen wie dieser stehen im Mittelpunkt eines Erpressungsprozesses in Wien. APA/AFP/NORBERTO DUARTE

Wien – Der zweite Verhandlungstag im Gerichtsverfahren gegen die Herrn H. und B. beginnt mit gehöriger Verspätung. Der Grund: Nach einer internen Kommunikationspanne fehlt Christoph Bauer, dem Vorsitzenden des Schöffensenats, die Schriftführerin. Erst eine halbe Stunde nach der geplanten Beginnzeit startet also die entscheidende Phase in dem Prozess um schwere Erpressung, Körperverletzung, Drogenhandel und pornografische Darstellungen Minderjähriger gegen die beiden Mitglieder einer "militärischen Bruderschaft".

Zur Erinnerung: Der 33-jährige Erstangeklagte, ein unbescholtener Angestellter, sowie sein 45 Jahre alter, vierfach vorbestrafter Mitangeklagter sollen im Vorjahr einen 27-Jährigen monatelang erpresst haben, so der schwerste Vorwurf der Staatsanwältin. Der Erstangeklagte soll ihn bei Geldübergaben immer wieder geschlagen haben, einmal sei aus einer Gasdruckwaffe eine Stahlkugel gegen das Knie des Opfers geschossen worden, bei einer anderen Gelegenheit soll ihm eine wie ein Sturmgewehr des Typs AK-47 aussehende Paintballwaffe an den Kopf gehalten worden sein.

Warum das passiert ist, darüber gehen die Schilderungen auseinander. Der Verletzte sagt, er habe die beiden beauftragt, Informationen über den neuen Partner seiner Ex-Frau zu erheben, da er vermutete, das gemeinsame Kind dieser beiden könnte ein Fall für das Jugendamt werden. Für diese Hobbydetektivarbeit sei ein Honorar von 3.600 Euro vereinbart worden. Dann seien aber ständig neue Geldforderungen gekommen, die mit Gewalt und Drohungen unterstrichen worden seien. Und schließlich sei er von den beiden Angeklagten genötigt worden, ihnen Marihuana abzukaufen.

"Detektiv"-Auftrag bezüglich Ex-Frau

Den "obskuren Auftrag", wie ihn die Verteidigerin des Erstangeklagten H. nennt, bestätigen die beiden. "Obskur" deshalb, weil eigentlich im Verfahren nicht wirklich klar wurde, warum der 27-Jährige sich um das Wohlergehen eines fremden Kindes sorgen sollte, während sein eigener Nachwuchs mit der Ex-Frau bei Pflegeeltern untergebracht ist. "Da interessiert mich doch eher, wie es meinem eigenen Kind geht, und nicht, wie es einem fremden geht!", argumentiert die Verteidigerin im Schlussplädoyer.

Vor allem aber habe der 27-Jährige von sich aus um ein Kilogramm des illegalen Rauschmittels gebeten, beteuern die beiden Angeklagten. Er habe die vereinbarte Summe von 6.000 Euro nur sehr zögerlich beglichen, daher habe man ihn mit "Nachdruck" dazu aufgefordert. Während H. und B. behaupten, dem 27-Jährigen im Dezember das geforderte Kilogramm übergeben zu haben, behauptet der 27-Jährige, nur knapp 750 Gramm bekommen zu haben. Die Lebensgefährtin des 27-Jährigen sagte bei ihrer Zeugeneinvernahme gar, sie sei dabei gewesen, als der 27-Jährige das "Gras" auf einer eigens angeschafften Waage kontrolliert hätte, da seien es überhaupt nur 500 Gramm gewesen. In etwa diese Summe gab der 27-Jährige dann auch bei der Polizei ab.

Da also am ersten Verhandlungstag recht widersprüchliche Aussagen zutage traten, hat Vorsitzender Bauer zusätzliche Erhebungen in Auftrag gegeben. So kann er also nun feststellen, dass der 27-Jährige gelogen haben muss, als er sagte, er habe der Polizei gesagt, dass er einen Teil des Marihuanas verkauft habe. Das findet sich nämlich in keinem Protokoll, nachdem der 27-Jährige dann sagte, das sei bei einer zweiten Einvernahme gewesen, muss Bauer nun feststellen, dass es eine solche nie gegeben hat.

Mutter spricht von "größter Angst"

Der Vorsitzende hat die Exekutive auch beauftragt, mit der Mutter des 27-Jährigen zu sprechen. Die soll nämlich gewusst haben, welche Angst er in der zweiten Jahreshälfte 2022 vor den beiden Angeklagten gehabt habe. Als Zeugin ist sie zum Missfallen der Verteidigung nicht geladen, Bauer verliest ihre Aussage einfach. Demnach habe sie ihrem Sohn im Juni 2.500 Euro geborgt, da sie hoffte, ihm damit Ruhe verschaffen zu können. Ende 2022 übergab sie ihm weitere 3.000 Euro, da die Angeklagten 6.000 Euro gefordert hätten. "Er hatte größte Angst", sagte die Frau den Beamten, ihr Sohn habe ihr sogar einen Zettel mit den Daten der Angeklagten hinterlassen, mit dem sie zur Polizei gehen sollte, falls er nicht mehr auftauche.

Eigenartig daran ist, dass die Frau zwar sagt, sie habe ihren Sohn im Vorfeld mehrmals gedrängt, die Exekutive zu benachrichtigen, er habe aber immer abgewehrt. Und selbst nachdem sie die Daten hatte, sah sie im Dezember offenbar keinen Grund, selbst aktiv zu werden. Warum das so war, können die Verteidigerin und der Verteidiger aufgrund ihrer Abwesenheit aber nicht fragen.

In den Schlussvorträgen versucht die Staatsanwältin, Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 27-Jährigen zu zerstreuen. Der sei als Zeuge zwar "sehr selbstbewusst aufgetreten und drückt sich gewählt aus – das spricht aber nicht gegen seine Todesangst", ist sie überzeugt. Sie ist sich sicher, dass die Angeklagten ihre "militärische Bruderschaft" in einem kleinen niederösterreichischen Ort zu einer kriminellen Vereinigung ausbauen wollten. "Das Ziel des Klubs waren Unterdrückung und Bereicherung", ist sie sich sicher. Und der 27-Jährige habe sich als "gutes Opfer" entpuppt.

Unterschiedliche Arten von Erpressung

Die Gegenseite widerspricht naturgemäß. Die Rechtsvertreter machen auf die Widersprüche in der Zeugenaussage des Verletzten aufmerksam. Sie sind überzeugt davon, dass es in Wahrheit um Zwistigkeiten zwischen Suchtmittelhändlern gehe. Das ist deshalb relevant, da H. und B. wegen schwerer Erpressung angeklagt sind, deren Strafrahmen ein bis zehn Jahre Haft beträgt. Die Verteidigung gesteht zwar zu, dass vom 27-Jährigen auch für angebliche "Respektlosigkeiten" Geld gefordert wurde, das sei aber "nur" eine Erpressung mit der Hälfte des Strafrahmens gewesen.

Eine Ansicht, der der Senat mehrheitlich folgt, wie der Vorsitzende nach der Urteilsverkündung erklärt. Die beiden Angeklagten werden nach dem Strafsatz für Erpressung verurteilt, der unbescholtene H. erhält ein Jahr unbedingte Haft, der vierfach vorbestrafte B. 20 Monate, dazu werden 15 Monate einer offenen Vorstrafe widerrufen. Man habe "im Zweifel der Verantwortung der Angeklagten Glauben geschenkt", dass sie dem 27-Jährigen das Rauschmittel nicht aufgenötigt hätten, sondern er es bei ihnen bestellt habe. Während die Angeklagten damit zufrieden sind und die Strafe akzeptieren, gibt die Anklägerin keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 16.8.2023)