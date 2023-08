Birgit Baumann

Der Augsburger AfD-Lokalpolitiker Andreas Jurca will im Oktober in den bayerischen Landtag einziehen. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Andreas Jurca sieht schrecklich aus. Die Augen des bayerischen AfD-Politikers sind dick angeschwollen und bläulich-lila-rot, sein rechtes Bein ist wegen einer Verletzung des Sprunggelenks geschient. Wie es dazu kam, schildert der Fraktionschef im Augsburger Stadtrat, der für die bayerische Landtagswahl am 8. Oktober kandidiert, in einem Videointerview mit dem AfD-nahen "Deutschland-Kurier".

Jurca berichtet von einer Grillparty am Wochenende für Wahlkampfhelfer der AfD in Augsburg. Er sei dann mit einem Parteikameraden nach Hause gegangen und sei dabei auf eine "größere Gruppe" von "Südländern" getroffen. "Südländer" erklärte Jurca so: "Mit Südländer meine ich nicht Italiener, nicht Spanier. Ich glaube, das weiß jeder, was ich damit meine."

Einer aus der Gruppe habe ihn von Wahlplakaten als AfD-Politiker erkannt. Daraufhin sei er geschlagen worden und getreten worden, als er am Boden lag. Der "Deutschland-Kurier" berichtete unter dem Titel "Migranten verüben brutalen Angriff auf AfD-Politiker!" über den Vorfall, Jurcas Parteikollegin Gabrielle Mailbeck, die das Interview führte, verwendete den Begriff "Migranten" mehrmals.

"Ständige Hetze gegen AfD"

Dem widersprach Jurca nicht, er erklärte aber: "Es war dunkel, man konnte nicht alles ganz klar erkennen." Er habe auch "Filmrisse" gehabt. In dem Video betont Jurca auch, der Angriff sei eine "Folge der ständigen Hetze gegen die AfD".

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, will aber einen politischen Hintergrund nicht bestätigen, sondern erklärt: "Wie in vergleichbaren Fällen üblich sind der Anlass, der Ablauf und die möglichen Hintergründe des vom 35-jährigen angezeigten Sachverhalts derzeit Gegenstand der Ermittlungen."

Zweifel an Jurcas Darstellungen äußert ausgerechnet die Junge Freiheit (JF), die als Sprachrohr der Neuen Rechten gilt. "Die Merkwürdigkeiten im Fall Andreas Jurca" lautet der Titel der Story, der Autor sieht sie als "kritische Analyse". Gefragt wird, warum Jurcas Brille heil geblieben sei und warum er mit gebrochenem Sprunggelenk dann noch habe laufen können. Ebenfalls für die JF von Interesse: Warum bestätigt Jurcas Begleiter den angeblichen Tathergang nicht? Und warum äußert sich die AfD-Spitze nicht?

Offene Fragen, wie etwa nach dem Zeugen, sieht auch die "Bild-Zeitung". Immerhin gibt es mittlerweile eine Stellungnahme des AfD-Bundesvorstandes, diese ist aber eher dünn: "Wir sehen dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen entgegen und vertrauen auf schnelle Aufklärung. Herrn Jurca wünschen wir rasche Genesung."

Auf den Artikel mit Mutmaßungen, die Verletzungen könnte sich Jurca anders zugezogen haben, weist die JF auch auf X, vormals Twitter, hin. Darunter hat die AfD aus dem Kreis Stormann (Schleswig-Holstein) gepostet: "Bitte löschen Sie diesen Artikel." (Birgit Baumann aus Berlin, 16.8.2023)