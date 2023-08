Die Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich viel Zeit zu zweit im Bett. Ob die Realität dem auch entspricht, ist nicht ganz klar. Getty Images/iStockphoto

Manchmal geht es ziemlich schnell zur Sache, Vorspiel und Akt dauern nur ein paar Minuten. An anderen Tagen, wenn man Zeit und vor allem Ruhe hat, kann man sich auch zwei Stunden oder länger miteinander beschäftigen. Doch wie lange soll das ideale Liebesspiel dauern? Der Onlinepartnervermittlungsdienst Parship hat sich in einer bevölkerungsrepräsentativen Untersuchung genauer angeschaut, wie lange das Liebesspiel für Österreicherinnen und Österreicher dauern soll.

Als Sex wurden dabei Annäherung und Vorspiel, der eigentliche Akt und das Kuscheln beziehungsweise die gemeinsame Zeit danach gewertet. All das dauert laut Umfrage im Idealfall länger als eine Dreiviertelstunde, nämlich genau 48 Minuten. Die setzen sich aus der 13–14–21-Formel zusammen. Das Vorspiel sollte 13 Minuten dauern, der sexuelle Akt selbst 14 Minuten. Im Anschluss will man noch 21 Minuten kuscheln und körperliche Intimitäten austauschen.

Das längste Liebesspiel wünschen sich übrigens Singles, sie wollen, dass der Austausch von Zärtlichkeiten sogar 61 Minuten dauert. Paare kommen mit 43 Minuten aus. Dabei ist es vor allem die körperliche Nähe danach, die den Zeitrahmen mit 29 Minuten nach oben schraubt. Paaren reichen da 17 Minuten. Aber auch das Vorspiel und der sexuelle Akt selbst dürfen mit 16 zu zwölf und 16 zu 13 Minuten bei Singles länger dauern.

Wunschvorstellung oder Realität?

"Wenn Singles einen neuen Sexualpartner oder eine neue Sexualpartnerin haben, geht es darum, sich in allen Bereichen kennenzulernen. Man verbringt deshalb auch mehr Zeit mit ihm oder ihr, probiert mehr und länger aus und ist allgemein experimentierfreudiger", berichtet die Sexual- und Psychotherapeutin Dania Schiftan. Sex wird, im Unterschied zu Paaren, die lange zusammen sind, häufiger als Happening wahrgenommen. "Es ist aber schwierig zu sagen, ob es sich bei der genannten Dauer nicht eher um eine Wunschvorstellung handelt als um die Realität."

Die Vorstellungen von Männern und Frauen, was die Dauer anbelangt, sind übrigens recht ähnlich. Frauen wollen 47 Minuten, Männer sogar 49. Beim Kuscheln wünschen sich Frauen mit 21 eine Minute mehr als Männer. Den eigentlichen Akt hätten Männer mit 15 Minuten gern zwei Minuten länger als Frauen. Und generell sollte der Akt für alle bis 50 Jahre mit 16 Minuten zwei Minuten länger dauern als in späteren Jahren. Ab 60 Jahren reichen dann auch elf Minuten Koitus, dafür werden Vorspiel und Kuscheln danach wichtiger.

Am wenigsten Zeit zum Kuscheln nehmen sich die 30- bis 39-Jährigen, ihnen reichen 15 Minuten Zweisamkeit. Das ist deutlich weniger als bei den 18- bis 29-Jährigen mit 22 Minuten. Woran das liegt, ist nicht ganz klar. Schiftan weiß: "Je nach Lebensabschnitt erwartet man von Sex etwas anderes." Vor allem mit zunehmendem Alter fange man an, andere Qualitäten an Sex zu schätzen. "Je älter man wird, umso mehr stehen der Genuss, die Begegnung an sich und die Verbindung mit dem anderen Menschen im Vordergrund. Die 'Leistung' rückt in den Hintergrund." (kru, 17.8.2023)