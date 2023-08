Neun Angeklagte sind zum Prozess im Grazer Straflandesgericht erschienen. Der Schaden soll sich bei Einzelnen auf bis zu 300.000 Euro belaufen. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Acht ehemalige Basketballspieler und ein Hintermann müssen sich seit Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen des Verdachts des Wettbetrugs verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Spiele manipuliert und dadurch die Wettanbieter geschädigt zu haben. Zwei beschuldigte US-Amerikaner erschienen zum Prozessauftakt nicht, sie sind untergetaucht. Bei den anderen gab es gleich zu Beginn mehrere teils überraschende Geständnisse.

Die Anklage listet zumindest 20 Spiele auf, bei denen betrogen worden sein soll. Bei den verdächtigen Ex-Spielern, die auch vor Gericht erschienen, handelt es sich um fünf Österreicher, zwei Kroaten und einen Slowenen, die unter anderem beim Superliga-Klub UBSC Graz gespielt haben. Hintermann ist ein 40-jähriger Serbe, der laut Anklage unter anderem Spieler und Matches aussuchte. Er gilt als Haupttäter und Drahtzieher im Verfahren, wobei es weitere, nicht bekannte Hintermänner vermutlich am asiatischen Wettmarkt gibt, erklärte Staatsanwalt Hansjörg Bacher im Eröffnungsplädoyer.

Vier Angeklagte geständig

Die zumindest 20 Spiele fanden von der Saison 2017/18 bis Mai 2020 statt. Betroffen waren vorwiegend Matches der Superliga, der höchsten österreichischen Spielklasse, aber auch zwei internationale Spiele des Alpe Adria Cups, so Bacher. Neben dem UBSC Graz hätten sich die angeklagten Spieler auch bei den Panthers aus Fürstenfeld "eingenistet" und dort weitere Spieler gesucht, die bei den Manipulationen mitmachen. Angeklagt ist die Bildung einer kriminellen Organisation, um Betrug und teils sogar schweren gewerbsmäßigen Betrug zu begehen. Bei manchen Beschuldigten soll sich die Schadenssumme auf über 300.000 Euro belaufen, sagte der Ankläger. Am Mobiltelefon eines Spielers wurden auch pornografische Aufnahmen von Minderjährigen gefunden, weshalb auch dieses Delikt in der Anklageschrift aufscheint.

Die Ermittlungsergebnisse sind laut Bacher durch viele Nachrichten, die auf den Mobiltelefonen gefunden wurden, untermauert. Hinzu kommen Geständnisse, die bereits während der Ermittlungen abgelegt wurden.

Für eine kleine Überraschung sorgte das Geständnis des mutmaßlichen Drahtziehers. Er gestand alle ihm in der Anklage zur Last gelegten Delikte und belastete damit auch jene Spieler, die sich nicht schuldig bekannten. "Er steht zu seinem Fehler", sagte sein Verteidiger. Es tue ihm leid, und er wolle Verantwortung dafür übernehmen.

Während die drei geständigen Männer schon im Vorfeld umfangreiche Angaben gemacht hatten, konzentrierte sich Richter Lenz bei der Befragung auf die anderen. Ein 28-Jähriger gab zu, dass er einem der Kroaten Geld übergeben habe: "Ich habe gewusst, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, aber kannte nicht die Details." 500 Euro habe er für die Übergabe behalten dürfen. Das sei eine "dumme Aktion" gewesen, gestand er ein. Ein 34-jähriger Lehrer, der früher auch in der Superliga Basketball gespielt hat, will seinem Teamkameraden nur einen Gefallen getan haben, weil dieser finanzielle Schwierigkeiten gehabt habe: "Ich habe ihn gefragt, wie das Spiel ausgehen soll, mehr nicht." Geld habe er aber keines erhalten.

"Offenes Geheimnis" in der Liga

Der 25-Jährige, der wegen der pornografischen Aufnahmen geständig war, sprach von einem "offenen Geheimnis" innerhalb der Liga: "Alle wussten, dass die drei manipulieren." Er sei gefragt worden, ob er mitmachen wolle und seine Teamkollegen auch einbeziehen könne. Als diese nicht wollten, habe er das Angebot abgelehnt. Das überraschende umfassende Geständnis des Drahtziehers blieb ohne viele Worte, denn laut seinem Verteidiger werde er von der chinesischen Wettmafia unter Druck gesetzt. Daher wollte der 40-jährige Serbe keine weiteren Angaben machen.

Die Verhandlung gegen die beiden US-Amerikaner, die nicht erschienen sind, wurde ausgeschieden. Mit einem Urteil für die anderen war am Mittwoch nicht mehr zu rechnen. (APA, red, 16.8.2023)