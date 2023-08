Till Lindemanns Anwaltskanzlei wollte die Petition von Campact gegen Rammstein-Konzerte in Berlin verbieten lassen. Anwälte gingen vor Gericht – nun zogen sie laut "Zeit" aber zurück

Rammstein-Sänger Till Lindemann bei einem Konzert in Mexiko 2022. IMAGO/ZUMA Wire

Die Anwaltskanzlei von Rammstein-Sänger Till Lindemann hat einen Unterlassungsantrag gegen das Kampagnennetzwerk Campact zurückgezogen. Das gehe aus einem Schriftstück der Kanzlei vom 10. August an das Landgericht Berlin hervor, schreibt "Die Zeit" in ihrer Online-Ausgabe. Das Schriftstück liege der "Zeit"-Redaktion vor. Demnach nimmt die Lindemann-Kanzlei Abstand vom weiteren Einspruch, weil die Konzerte längst absolviert sind und "das erstrebte Verbot daher keine Relevanz mehr" habe. Zuvor hatten auch NDR und "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Campact hatte im Juni unter dem Titel "Keine Bühne für Rammstein" eine Petition gegen die drei Konzerte im Olympiastadion Berlin initiiert. Die schwarz-rote Landesregierung wurde aufgefordert, sich als Eigentümerin des Stadions dafür einzusetzen, die Verträge mit der Band zu kündigen. Knapp 78.000 Personen unterzeichneten die Petition, die allerdings erfolglos blieb.

Im Petitionstext hieß es: "Der Rammstein-Sänger Till Lindemann soll junge Frauen bei Konzerten reihenweise und systematisch sexuell missbraucht haben." Den Unterlassungsantrag von Lindemanns Anwälten gegen die Petition, der sich nach Auffassung des Vereins gegen einzelne Textstellen richtete und nicht gegen die Petition als solche, ließ Campact zurückweisen.

Eingeständnis der Niederlage

Das Landgericht stufte die Äußerungen im Petitionstext als "zulässige Meinungsäußerungen" ein. Der Begriff des sexuellen Missbrauchs sei "von einem Dafürhalten geprägt und entspricht insbesondere keinem konkreten Tatbestand", schrieb das Gericht.

Der geschäftsführende Vorstand von Campact, Felix Kolb, sagte, der Verein blicke mit großer Freude auf den Ausgang des Verfahrens. Der Rückzug der Kanzlei komme "einem Eingeständnis einer Niederlage gleich. Darüber hinaus ist er ein wichtiges Signal für alle Menschen, die sich zu den Vorfällen bei Rammstein-Konzerten öffentlich geäußert haben", sagte Kolb. Zugleich ermutige er "hoffentlich auch Menschen in anderen Fällen", mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. "Wir lassen uns die Verwendung klarer Worte nicht verbieten", so Kolb.

Lindemann hatte die von vielen Frauen gegen ihn erhobenen Vorwürfe über seine Anwälte zurückweisen lassen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat wegen der Anschuldigungen ein Ermittlungsverfahren gegen den Sänger eingeleitet. Dies sei aufgrund mehrerer Strafanzeigen und von Amts wegen erfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Es handle sich um Anzeigen dritter, "nicht am etwaigen Tatgeschehen beteiligter Personen". (red, 17.8.2023)