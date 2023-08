"Pi mal Daumen" mit Moderator Andreas Moravec (links) und Schätzmeister Michael Ostrowski. Foto: Servus TV / Florian Wieser

Wien - ServusTV lädt mit einer neuen, eigenproduzierten Show zum Schätzen ein. Bei "Pi mal Daumen" müssen Kandidatinnen und Kandidaten besser als Schauspieler Michael Ostrowski abwägen, um eine Chance auf den Hauptgewinn in Höhe von 15.000 Euro zu haben. Zu sehen ist die "unberechenbarste Show Österreichs" laut Aussendung am Samstag, 30. September, um 20.15 Uhr. Zu Gast sind unter anderem Strongman Franz Müllner, Cheerleader der Vienna Vikings und Basketballprofi Fabricio Vay.

Sieben Runden

Moderator Andreas Moravec begrüßt die 72 Kandidatinnen und Kandidaten im Studio. Sie spielen sieben Runden und geben via Eingabegerät Antworten auf Fragen wie: "Wie viele Namen stehen im Großglockner-Gipfelbuch?", "Wie hoch ist der Puls von Andreas Moravec beim Bungeejumping?" oder "Wie lange brauchen zwölf Laien, um vier Formel-1-Reifen zu wechseln?" Wer am nächsten an den richtigen Wert kommt, darf auf der Final-Couch Platz nehmen, wo es am Ende zwischen den Rundensiegern um den Hauptgewinn geht. Aber auch die anderen gehen nicht zwangsläufig leer aus. Wer besser schätzt als Ostrowski, steigert den Betrag auf dem eigenen Gewinnkonto.

"Unser Ziel war es, eine Show zu entwickeln, die die Kraft hat, Menschen aller Generationen gleichermaßen zu unterhalten", hielt ServusTV-Unterhaltungschef Peter Wolfgruber zur ersten Samstaghauptabendshow des Salzburger Privatsenders fest. ServusTV-Programmdirektor Goetz Hoefer verwies darauf, dass Idee, Entwicklung und Produktion vollständig in Österreich entstanden sind. Ob es bei der einen Ausgabe bleibt oder die Show öfters zu sehen sein wird, ist noch offen. (APA, 16.8.2023)