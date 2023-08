Jetzt anhören: Die große Serienvorschau mit neuen Folgen von "Babylon Berlin" und "Sex Education" sowie Neustarts wie "The Three Body Problem" und "Gen V"

Hollywoodstreik, höhere Kosten und Personalmangel gehen auch am Serienmarkt nicht spurlos vorüber. Für uns Zuschauende ist die Welt aber vorerst noch heil: Die nächsten Wochen und Monate sind mit Streamingware gesichert. Die STANDARD-"Serienreif"-Hosts Doris Priesching und Michael Steingruber verraten, auf welche Serien wir uns freuen: auf neue Folgen von "Sex Education", "Babylon Berlin", "Severance" und "True Detective" und auf Neustarts wie "The Three Body Problem" von den "Game of Thrones"-Machern und den "The Boys"-Ableger "Gen V". (red, 17.8.2023)

