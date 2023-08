Nur 500.000 Zuschauer für "My Mom, Your Dad" auf Vox - 390.000 verfolgten "Der Heiratsmarkt" auf ProSieben - Gute Quote für "Liebesg'schichten und Heiratssachen" im ORF

Berlin - Innerhalb einer Woche haben gleich zwei Kuppelshows im deutschen Fernsehen einen Fehlstart hingelegt. Am Dienstagabend erwischte es Vox. Der Kölner Sender hatte die Show "My Mom, Your Dad" ins Rennen geschickt. Die magere Ausbeute ab 20.15 Uhr belief sich auf 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,3 Prozent Marktanteil) im Gesamtpublikum. 4,2 Prozent Marktanteil (180.000 Menschen) waren es in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die für Werbeumsätze wichtig sind.

In de ProSieben-Show "Der Heiratsmarkt" suchen Eltern Partner für ihre erwachsenen Kinder. Foto: ProSieben

Bei "My Mom, Your Dad" wollen Kinder ihre Eltern verkuppeln. Bei ProSieben läuft es mit dem Flirtformat "Der Heiratsmarkt" andersrum: Eltern suchen geeignete Partner für ihre erwachsenen Kinder. Aber auch ProSieben hatte wenig Glück damit. Die Show fuhr in der Vorwoche eine miserable Einschaltquote ein. Nur 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,9 Prozent Marktanteil) schalteten am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr ProSieben ein. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Quote mit 4,2 Prozent zwar mehr als doppelt so hoch - als Erfolg ist das aber auch nicht zu bezeichnen.

In Österreich erfreut sich ein Kuppelformat dagegen ungebrochener Beliebtheit: "Liebesg'schichten und Heiratssachen" ist derzeit mit der 27. Staffel auf ORF 2 zu sehen. 761.000 Personen verfolgten den Staffelstart bei einem Marktanteil von 34 Prozent. Bei der dritten Folge waren gar 937.000 Personen dabei, als Nina Horowitz Singles auf ihrer Partnersuche begleitete. Mit 38 Prozent Marktanteil erreichte die Sendung den besten Wert seit 2016. (APA, dpa, 16.8.2023)

