"Final Sale: bis zu 50 %" prangt derzeit in Großbuchstaben auf den Schaufenstern der großen Modeketten. Trotz der Hitze muss die Sommerkleidung raus, in den Lagern wird Platz für die Herbst- und Winterkollektionen geschafft. Die reduzierten Preise, extra in Rot hervorgehoben, verleiten dazu, auch das eine oder andere Stück in den Einkaufskorb zu legen, das es sonst wohl nicht in die eigene Garderobe geschafft hätte. 50 bis 60 neue Kleidungsstücke kauft jeder Österreicher und jede Österreicherin im Schnitt pro Jahr. Jedes achte davon hängt ungetragen im Schrank – und landet oft gleich im Müll.

Tatsache ist: Nur ein Bruchteil der Kleidung weltweit wird recycelt. Der größte Teil wird entweder verbrannt oder in Länder des Globalen Südens transportiert. Tonnen an Altkleidung aus Europa werden dort in der Natur deponiert. Oft hängt sogar noch das Preisetikett an den Kleidungsstücken. DER STANDARD hat mit Menschen gesprochen, die gegen die Wegwerfgesellschaft ankämpfen möchten. Sie wollen Kleidern ein zweites Leben schenken.

Secondhand mit Style

Ein Hauch von Brooklyn weht durch den Grazer Bezirk Lend. Nach Farben sortiert hängen T-Shits, Hosen oder Westen auf Rohren, die zu Kleiderstangen umfunktioniert wurden. Mitten im Raum stehen Fauteuils mit breiter Lehne, davor ein Glastisch, auf dem ein Modemagazin liegt. Man könnte meinen, in einer Boutique zu sein – wäre da nicht in der Mitte des Raumes ein Schild, auf dem die Aufschrift leuchtet: "My brand ist Second Hand". Der Spruch soll zeigen, was hier bei Dogdays of Summer in der Volksgartenstraße die Devise ist: Anstatt neu zu kaufen, greift man lieber zu Gebrauchtem. Das soll aber nicht irgendein Krimskrams sein, der aus Kleiderschränken aussortiert wurde, sondern besondere, ausgewählte Stücke.

Vieles der Kleidung, die hier verkauft wird, stammt aus den 70ern, 80ern oder 90ern. Darunter sind Glockenhosen, Blumenkleider, Midiröcke oder gemusterte Herrenhemden. "Alles hat einen gewissen Stil", erklärt Diana Ranegger, die das Geschäft gemeinsam mit Johanna Kohlenberger und Clarissa Kober gegründet hat. Die Idee entstand vor ein paar Jahren, als die Freundinnen in Berlin waren. "Dort haben wir viele Secondhandshops gesehen und uns gefragt: Wieso gibt es das in Graz nicht?"

Johanna Kohlenberger, Clarissa Kober und Diana Ranegger führen in Graz den Vintage-Shop Dogdays of Summer. J.J.Kucek Rainer Wegscheidler

In ihrem Studium des Informationsdesigns habe Ranegger später einen Onlineshop programmiert, eigentlich war es nur eine Übung. Bis die Freundinnen beschlossen, einen echten Onlineshop aufzuziehen. Sie besorgten sich ein Lager, machten Fotos. "Unser erstes Shooting fand im Hühnerstall statt. Es war sehr rustikal." Später verkauften sie die Mode dann auf Märkten oder in kleinen Pop-ups, danach in einem kleinen Geschäft. Weil es gut lief und sie mehr Platz und Umkleidekabinen benötigten, zogen sie vor fünf Jahren in das größere Geschäftslokal in der Volksgartenstraße.

Die Kleidung, die bei Dogdays zu finden ist, stammt beispielsweise von Flohmärkten oder Hausräumungen. Das Team wählt sie sorgsam aus, wäscht und bügelt sie und repariert, wenn etwas kaputt ist. Wie die Auswahl erfolgt, erklärt Ranegger: "Einerseits legen wir Wert auf ein zeitloses Sortiment, andererseits bieten wir Trendprodukte an. Damit Menschen, die diese Trends suchen, eine nachhaltige Alternative zu Fast Fashion haben."

Die Fridays-for-Future-Bewegung habe Secondhand und damit auch ihrem Geschäft einen Aufschwung beschert, sagt Ranegger. Vor allem kämen jüngere Menschen, aber auch älteren gefalle die Mode. "Sie kaufen bei uns, weil sie die Kleidung von früher kennen. Sie wissen auch die Qualität zu schätzen." Diesbezüglich sei im Vergleich zu Fast Fashion "ein Riesenunterschied" zu bemerken. Billigproduzierte Ware "zerfällt schon beim ersten Mal Anziehen".

Mit ihrem Geschäft in der Grazer Innenstadt wollen Diana Ranegger und ihre Kolleginnen Fast Fashion den Kampf ansagen. J.J.Kucek Rainer Wegscheidler

Die Kleidung ist nicht nur im Geschäft zu haben, sie wird auch an die Kundinnen und Kunden verschickt. Dabei achtet das Team ebenfalls auf Nachhaltigkeit. "Wir verwenden keinen Karton, weil er sehr unflexibel ist. Bei einem T-Shirt in einem Karton bräuchten wir Unmengen an Füllmaterial." Deshalb würden die Stücke mit Versandtaschen verschickt. Sie sind aus Bioplastik hergestellt, das im Heimkompost entsorgt werden kann.

Aus Kleidung, die nicht verkäuflich ist, macht das Team neue. Zum Beispiel entstehen Denim-Tops aus alten Jeans, oder T-Shirts werden mit Motiven lokaler Designerinnen und Designer bedruckt. Kleidung wird bei Dogdays of Summer nicht nur zum Kauf angeboten, sondern auch verborgt. Man kann sie sich gegen eine Kaution für Fotoshootings oder Musikvideos ausleihen. Dafür bekommt Dogdays die Fotos und kann sie für die Homepage verwenden.

Zum Schmuddelimage, das Secondhand oft immer noch hat, sagt Ranegger: "Es ist wichtig zu verstehen, dass etwas nicht schlechter ist, weil es schon mal getragen wurde, sondern sogar besser." Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Haut, weil Chemikalien durch das Waschen weniger werden.

Neues Leben für alte Kleidung

Mit den Eltern am Abend ins Theater? Für viele Kinder wohl eine Horrorvorstellung – im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht so für Melanie Hebein: Sie hat ihre Eltern gerne ins Stadttheater Klagenfurt begleitet. Mehr noch als das Geschehen auf der Bühne hat sie allerdings interessiert, was hinter den Kulissen vor sich geht. In den Pausen ist sie kurzerhand hinter die Bühne verschwunden und in die Welt der Bühnenbildner, Visagistinnen und Kostümmacherinnen eingetaucht.

Und so verwundert es kaum, dass es Hebein einige Jahre später selbst auch beruflich hinter die Kulissen des Theaters verschlagen hat. 20 Jahre lang hat sie für das Akademietheater, das Burgtheater und die Staatsoper die ausgefallensten Kostüme geschneidert – ob einen Grizzlybären oder einen leuchtenden Zauberer. Eine aufregende, aber auch herausfordernde Zeit, wie sie erzählt. Mittlerweile ist die gebürtige Kärntnerin wieder in ihrer Heimat gelandet. Dort hat sie sich einen kleinen Lebenstraum erfüllt.

In der Villacher Widmanngasse betreibt Hebein seit 2018 ihren eigenen kleinen Modeladen namens MelAmi. Der Name setzt sich zusammen aus den ersten drei Buchstaben ihres Vornamens, Melanie, und "Bel Ami", angelehnt an das französische Wort für schöner Freund. Genau das soll Kleidung für sie sein: ein Freund, der einen über Jahre hinweg begleitet.

Seit fünf Jahren betreibt Melanie Hebein in Villach ihren eigenen bunten Modeladen. Ferdinand Neumüller

In ihrer Kleiderwunderkammer findet sich ein buntes Sammelsurium an verschiedenen Dingen. "Ich sehe mich selbst als textile Fantastin. Es gibt keine bestimmte Linie im Laden, sondern ich mache alles Mögliche", sagt die gelernte Perlen-, Silber- und Goldstickerin. Neben Vintage-Kleidung verkauft Hebein Secondhandmode und bietet Spezialanfertigungen an. Außerdem hat sie sich ganz dem Upcycling alter Kleidung verschrieben.

Stundenlang schlendert Hebein oft über Flohmärkte oder durch Secondhandläden und stöbert nach alten schönen Sachen, denen sie ein neues Leben einhauchen kann. Bestickte Wandbilder werden bei ihr zu Taschen, Gürteln oder Pölstern. Aus einer blauen Bluse mit Orangen-Print entsteht eine sommerliche Tasche mit einem Tragegriff aus Bambus. Aus einer dunkelroten Samtdecke wird eine edle Kosmetiktasche. Das Kopftuch der verstorbenen Großmutter verwandelt sie in Teddybären für die Enkel. Beim Upcycling lässt Hebein ihrer Kreativität freien Lauf, jedes einzelne Stück ist ein Unikat.

Blickt man sich in Hebeins Laden um, sticht sofort ihr Faible für Krawatten ins Auge. Besonders die Krawattenröcke sind mittlerweile zu ihrem "Steckenpferd" geworden, wie sie selbst sagt. Geboren wurde die Idee, als sie auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter war: "In einer Zeitschrift habe ich Westen aus Krawatten gesehen. Da habe ich mir gedacht, meine Mama trägt zwar keine Westen, aber Röcke zieht sie sich ganz gerne an. So ist der erste Rock entstanden." Auch Kleider, Dirndlschürzen, Polsterüberzüge, Taschen, Haarbänder und Turbane stellt sie aus Krawatten her. "Ich bin da nicht zu bremsen", sagt Hebein lachend.

Mit Krawatten arbeitet Hebein besonders gerne. Die Krawattenröcke sind mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden. Ferdinand Neumüller

Das Upcyceln liegt seit einigen Jahren im Trend – und das nicht nur in der Vintage-Szene. Große Ketten wie H&M sammeln Kleidung ihrer Kunden und verwerten sie zu neuen Stücken. Auch Luxusmarken wie Balenciaga oder Miu Miu stellen vereinzelt Kleidung aus alten Materialien her. Für Hebein ist Upcycling jedoch nie nur ein Trend, eine Modeerscheinung gewesen, sondern immer schon selbstverständlich: "Das ist einfach in mir drinnen."

Besonders am Anfang ist sie mit ihrer Idee aber auf große Skepsis gestoßen: "Sobald ich gesagt habe, das ist aus alter Kleidung, waren die Reaktionen: Das ist ja grausig. Ich musste es dann immer umschreiben und habe 'ein zweites Leben einhauchen' oder 'Erinnerungsstücke in neuen Kleidern' gesagt." Das schlechte Image, das bereits getragener Kleidung anhaftet, wandelt sich trotz des derzeitigen Secondhand-Booms nur langsam. Das liege vor allem daran, dass Kleidungsstücke – wie auch Autos oder Smartphones – für viele Menschen nach wie vor ein wichtiges Statussymbol sind: "Wenn du nicht das Neueste vom Neuesten hast, gehörst du einfach nicht dazu. Das Bewusstsein muss sich von Grund auf ändern."

Der Trend zum Upcycling ist für Hebein nicht nur eine Modeerscheinung: "Das ist einfach in mir drinnen." Ferdinand Neumüller

Es liege aber nicht nur an den Konsumentinnen und Konsumenten, die eigenen Einkaufsgewohnheiten zu hinterfragen. Hebein nimmt auch die Modeindustrie in die Pflicht. Diese lockt mit billigen Preisen und laufend neuen Angeboten: "Früher hat es eine Frühling-Sommer-Kollektion gegeben und eine Herbst-Winter-Kollektion. Jetzt gibt es jede Woche neue Kollektionen. Wofür?" Das Ergebnis: Tonnen an Altkleidung landen auf Müllbergen in den Ländern des Globalen Südens.

Hebein lebt Upcycling deshalb nicht nur beruflich, sondern auch privat. Sie selbst kauft sich vielleicht einmal im Jahr ein neues Stück. Viele ihrer Kleidungsstücke besitzt die Kleidermacherin bereits seit über zehn Jahren und repariert sie fortlaufend. Immer den neuesten Modetrends zu folgen kam für sie nie infrage. "Es hat mich nie interessiert, so auszuschauen wie die Masse. Ich will einfach ich sein." (Lisa Breit, Theresa Scharmer, 22.8.2023)