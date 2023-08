Das Mehrspartenfestival in Vorarlberg feiert heuer seine zehnte Ausgabe und startet am 17. August

Das Große Walsertal wird alle zwei Jahre zum Schauplatz für das Festival Walserherbst. Elmar Bertsch

Glocken waren seit jeher Kommunikationsmittel – jeweils in eine Richtung von Sender zu Empfänger. Sowohl Kirchenglocken wie auch Kuhglocken gehören bis heute zum Sound der Alpen, wo sie über oft große Distanzen hinweg akustische Zeichen gaben und geben. Beiderlei Läuten gehört auch zum biennal stattfindenden Festival Walserherbst, das seine zehnte Ausgabe heuer gar mit einer Kuhglockenperformance startet.

Der Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker Julian Sartorius, auf allerlei organische Klangwelten und "gefundene" Musikinstrumente spezialisiert, verbindet im Gasthaus Sonne, Thüringerberg, den Glockenklang mit elektronischen Kompositionen. Ihm folgt eine Hornistenabordnung des Symphonieorchesters Vorarlberg, genannt Rheingold Quartett, das ebenfalls nachdrücklich zum Auftakt des dreiwöchigen Festivals "aufbläst".

Seit 2004 ist der Unesco-Biosphärenpark im Großen Walsertal Schauplatz des von Dietmar Nigsch und Eugen Fulterer geleiteten Festivals in Vorarlberg. Ziel ist es, mit künstlerischen Projekten die in die Landschaft eingeschriebenen und von der Bevölkerung weitergetragenen Traditionen aufzugreifen bzw. Verknüpfungen herzustellen. Beispielsweise mit sardischen Hirten, die sowohl musikalisch wie kulinarisch im Walsertal andocken werden, in Kirchen, auf Waldwegen oder bewirtschafteten Almen.

Ritters Soundritual

Apropos Kirchen: Die Propsteikirche St. Gerold nützt Gitarrist Karl Ritter als Resonanzraum für ein außergewöhnliches Soundritual, vollführt von einem hochkarätigen Quintett, bestehend aus Franz Hautzinger (Trompete), Georg Graf (Bassklarinette, Tenorsax, Querflöte), Helmut Stippich (Orgel), Melissa Coleman (Cello) und Ritter selbst – unterstützt von einem Chor. Andernorts, in der Bergkirche Marul, geht es direkt ab ins Jenseits. Helga Pedross (Rezitation) und Heidelinde Gratzl (Akkordeon) lotsen das Publikum in Dantes Höllenkreise aus dessen Göttlicher Komödie.

Ein Schwerpunkt mit Fotoausstellung, Film und Buchpublikation ist der Lawinenkatastrophe von Blons gewidmet, die sich im Jänner 2024 zum 70. Mal jährt. Zu weiteren Ausstellungen, u. a. von Daniel Spoerri oder Nikolaus Walter, fährt am Eröffnungswochenende ein sogenannter Vernissagenbus in die Bergdörfer. Gemütlich!

Wanderndes Wirtshaus

Mobil ist auch das "Wandernde Wirtshaus", das mit seinem Wanderkiosk über alle drei Wochen hinweg an mehreren Stationen mit einem Programm aus Kochen, Tanzen, Diskutieren haltmacht. Weiters bahnt sich das Festival seine Wege mittels Lesungen, Filmvorführungen, Wanderungen oder über Residencies und Workshops, etwa in den Fachdisziplinen Schmiedekunst oder Zukunftsforschung.

Abschließend ist noch ein Glockenschlag relevant. Zu jeder vollen Stunde öffnet das alte, leer stehende "Jenny-Haus" in Blons seine Türen für Überraschungen, für unvorhergesehene musikalische und literarische Acts. (Margarete Affenzeller, 16.8.2023)