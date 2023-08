Jetzt anhören: An welchen Schrauben man zu Hause jetzt drehen kann und warum der Kauf eines Klimageräts gut überlegt sein will

Die Hitze ist zurück – und in vielen Wohnungen wird in den kommenden Tagen wieder an der 30-Grad-Marke gekratzt. An erholsamen Schlaf oder Arbeit im Homeoffice ist da nicht mehr zu denken.

Angesichts immer heißer werdender Sommer werden die Temperaturrekorde in den eigenen vier Wänden auch zum wachsenden gesundheitlichen Problem. In der neuen Folge von "Besser leben" geht es darum, was gegen die Hitze in der Wohnung hilft, womit man sich kurzfristig Abkühlung verschaffen kann, bei welchen Temperaturen wir am besten funktionieren – und warum ein Klimagerät nicht immer die Antwort ist. (red, 17.8.2023)