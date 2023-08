Das Rückspiel in Athen soll nun am 19. August stattfinden. REUTERS/ANTONIO BRONIC

Athen/Wien/Zagreb - Ein österreichischer Staatsbürger und ein in Wien lebender kroatischer Fußballfan befinden sich seit rund einer Woche in Athen in Zusammenhang mit Ausschreitungen von Hooligans im Vorfeld des Champions-League-Qualifikationsspiels zwischen AEK Athen und dem kroatischen Club Dinamo Zagreb in Haft. Das bestätigte das Außenministerium am Mittwoch der APA. Bei den Randalen von rund 150 kroatischen Hooligans in der Athener Vorstadt war ein griechischer Fan ums Leben gekommen.

Das Spiel war nach den Gewaltexzessen abgesagt und auf den 19. August verschoben worden. Die "Kronen Zeitung" (Mittwochausgabe) hatte berichtet, dass sich ein 40-jähriger Wiener mit kroatischen Wurzeln unter 105 kroatischen Fans befinde, die nach dem tödlichen Messerangriff auf den AEK Athen-Anhänger festgenommen waren.

Dabei dürfte es sich laut Außenministerium nicht um den österreichischen Staatsbürger handeln. "Die Österreichische Botschaft Athen steht seit Bekanntwerden der Verhaftung des Betroffenen mit dessen Angehörigen und den lokalen Behörden in Kontakt", so das Außenamt. Der Verteidiger des 40-jährigen in Wien lebenden Kroaten wies dessen Schuld unterdessen zurück: "Mein Mandant war zum Zeitpunkt der Messerattacke nicht einmal in der Nähe des Tatorts. Er war bei einer anderen Schlägerei in einer anderen Straße", sagte er der "Krone". (APA, 16.8.2023)