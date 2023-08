Die Belegschaft der europäischen Statistikbehörde Eurostat hat mitunter einen sehr genüsslichen Job – zum Beispiel wenn es um die Datenerhebung zur Speiseeisproduktion in der EU geht. Wenngleich sich die Angestellten wahrscheinlich nicht quer durch den Kontinent gekostet haben, konnten sie interessante Fakten aus dem Jahr 2022 zusammentragen. Eisfans in Österreich dürften diese aber wohl weniger gut schmecken. Denn in keinem anderen EU-Land ist die Eisproduktion so teuer wie hierzulande. Durchschnittlich sieben Euro pro Liter kostet es. Auf Platz zwei und drei folgen Dänemark mit 4,4 Euro pro Liter und Finnland mit 2,8 Euro pro Liter.

Laut Eurostat produziert Deutschland am meisten und am billigsten, in Österreich ist die Speiseeisherstellung am teuersten. imago images/F. Anthea Schaap

Eiskalte Zahlen

Am günstigsten produziert Deutschland (1,5 Euro pro Liter) – und gleichzeitig auch am meisten (620 Millionen Liter). In Frankreich lag das Produktionsvolumen 2022 bei 591 Millionen Litern, gefolgt von Italien mit 571 Millionen Litern. Insgesamt stieg die Speiseeiserzeugung in der EU im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent.

250 Millionen Kilo Eiscreme wurden 2022 aus der EU exportiert, was einem Wert von 930 Millionen Euro entspricht. Die Zahlen auf der Importseite: 61 Millionen Kilo im Wert von 203 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 14 Prozent. Die Exportzahlen sind um zwei Prozent gesunken. (red, 16.8.2023)