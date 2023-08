Die Gruppe Glass Circle bereitet Virginia Woolfs Roman "Orlando" als Stationentheater in Wien neu auf

"The Orlando Project" über das Thema Wandelbarkeit ab 25. 8. in der Wiener Innenstadt. Metamorkid

Corona war zweifellos ein Boost für Digitalität. Computergenerierte Wirklichkeiten haben im Theater inzwischen ihren Platz gefunden. Mit ihnen entstanden auch neue Formen der Produktion und Rezeption von Aufführungen. Kunstschaffende unterschiedlicher Disziplinen interessieren sich für theatralische Vorgänge, so auch die Gruppe Glass Circle, die ab 25. August mit The Orlando Project die Wiener Innenstadt bespielen wird.

Das Stationentheater verschränkt Stadtkulisse mit digitalen Bildern (via App, entwickelt mit dem Technologiepartner Vars). "Wir wollen einen erweiterten immersiven Theaterraum finden und das Theater größer, interdisziplinär und auf einer neuen Ebene denken", so das Leitungsduo Ece Anisoglu und Julia Pacher, das zahlreiche Künstlerinnen und Künstler mit ähnlichen Interessen und Arbeitsschwerpunkt in Wien um sich versammelt.

Audiovisuelle Shows

Dem Abend zugrunde liegt Virginia Woolfs berühmter Roman Orlando (1928), der vom Leben eines Menschen erzählt, der mehrere Jahrhunderte lebt und sich auf dieser eine menschliche Biografie sprengenden Zeitreise vom Mann zur Frau wandelt. Sally Potters Verfilmung mit Tilda Swinton in der Titelrolle hat dem genderfluiden Protagonisten 1992 ein Gesicht gegeben.

Jede der fünf für den Wiener Abend eingerichteten Stationen repräsentiert eine historische Epoche mit ihren jeweiligen Eigen- und Errungenschaften. Es sollen kurze audiovisuelle digitale Shows werden, die sich mit den Fragen von Identität, familiärer Herkunft, Geschlechterrollen, Dualitätsdenken und Wandelbarkeit befassen. Die musikalische Leitung obliegt Aras L. Seyhan. Start der Tour ist jeweils in der Griechengasse zu gewählten Zeitslots zwischen 17 und 19.20 Uhr. (Margarete Affenzeller, 16.8.2023)