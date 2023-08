19.40 REPORTAGE

Re: Harte Linie gegen Migranten – Dänemarks Problemviertel Mit seiner Politik im Umgang mit Migranten und Migrantinnen sorgt Dänemark für Schlagzeilen: doppeltes Strafmaß bei Delikten, Unterricht in dänischer Kultur, Zwangsumsiedlungen in Problemvierteln. Bis 20.15, Arte

20.15 SOZIALKOMÖDIE

Alles außer gewöhnlich (Hors normes, F 2019, Eric Toledano, Olivier Nakache) Die Sozialarbeiter Bruno (Vincent Cassel) und Malik (Reda Kateb) kümmern sich um autistische Jugendliche. Mit unkonventionellen Methoden, die schon bald die Behörden auf den Plan rufen. Von den Machern des Erfolgsfilms Ziemlich beste Freunde. Bis 22.05, 3sat

Die Sozialarbeiter Bruno (Vincent Cassel, links) und Malik (Reda Kateb) kämpfen mit ungewöhnlichen Ideen und guter Laune um Chancen für benachteiligte Jugendliche. ZDF / Carole Bethuel

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Zurück aufs Land Fast 5000 Menschen jährlich ziehen ins niederösterreichische Waldviertel, das Ergebnis: Leerstehende alte Höfe und billige Baugründe sind oft nur noch schwer zu finden. Gudrun Kampelmüller war in der Region unterwegs und hat dort die unterschiedlichsten Zuzügler-Typen kennengelernt. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DOKUMENTATION

Camping – Geschichte einer Leidenschaft Seit über 100 Jahren machen Menschen Urlaub im Zelt oder im Wohnwagen, in Europa kam Camping zuerst in England in Mode. Ob mit Zelt, Wohnwagen oder später im Wohnmobil: Camper lieben das Leben zwischen Gaskocher und Klappbett. Ihre rollenden Miniheime sind auch ein Spiegel der Zeit. Bis 22.00, Arte

22.30 BÜROKRATIE

Ich, Daniel Blake (I, Daniel Blake, GB 2016, Ken Loach) Bei seinem Besuch auf dem Sozialamt trifft Daniel auf die alleinerziehende Mutter Katie und ihre Kinder. Auch Katie befindet sich in einer schwierigen Lage und ist auf Unterstützung angewiesen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Ken Loach zeigt, wie Menschen im System der Bürokratie nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Bis 0.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco-Spezial: Neue Ufer – Sind unsere Seen weniger privat als angenommen? So teuer Grundstücke an Seen auch sind, die Seefläche davor gehört laut Wasserrechtsgesetz uns allen – kostenlos. Bis 23.05, ORF 2

23.00 INTRIGEN

Der Schneider von Panama (The Tailor of Pa­nama, USA/Irland/GB 1991, John Boorman) Pierce Brosnan wird, basierend auf einer Roman­vorlage von John Le Carré, als Spion nach Panama strafversetzt, wo er unter Rückgriff auf den Herrenschneider (Geoffrey Rush) hinterfotzige Intrigen ausheckt. Trotz der filmischen Unauffälligkeit sehenswert und unterhaltsam. Bis 0.40, ZDF neo

23.05 TALK

Stöckl Wiedersehen mit Baumeister Richard Lugner, Schauspieler Sky du Mont, Köchin Paula Bründl und Veterinärmediziner René Anour bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2