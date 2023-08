Am Donnerstag beginnt das dreitägige Musikevent in St. Pölten – ein Kirtag mit Konzerten

Macklemore tritt bei Frequency auf. Er war bereits Ende April in der Wiener Stadthalle zu erleben. AFP/MICHAL CIZEK

Ärztemangel herrscht in Österreich keiner. Zumindest nicht während der Festivalsaison. Gerade zwei Monate ist es her, da standen die Ärzte beim Nova Rock auf der Bühne. Am Donnerstag tun sie es beim zweiten großen Festival des Landes schon wieder: Die Ärzte spielen beim Frequency, das bei St. Pölten jährlich wiederkehrend drei Tage lang einen Vergnügungspark mit Musik hochfährt.

Selbst noch der zweite Headliner des ersten Tages beschert Konzertchronisten und Fans ein Déjà-vu. Macklemore tritt auf, der war Ende April erst in der Wiener Stadthalle zu sehen. Die Rockband Electric Callboy stand ebenfalls bei Nova Rock auf der Bühne. Imagine Dragons, ein Headliner des zweiten Tages, ist immerhin schon ein ganzes Jahr nicht in Österreich gewesen.

Party ist die Mission

Man kann daraus erstens ableiten, dass die Veranstalter daran gebunden sind, Bandpakete zu buchen. Das bedeutet, wenn sie einen großen Act wollen, müssen sie weniger bekannte ebenfalls buchen. Und zweitens, dass es offenbar egal ist: Das Frequency ist längst ein Selbstläufer, für die Zielgruppe ist es scheinbar zweitrangig, wer auftritt. Das Ereignis ist das Erlebnis.

Electric Callboy

Dagegen ist nichts zu sagen, außer vielleicht, dass die Qualität des Programms im Vergleich zu anderen internationalen Festivals dieser Größenordnung bescheiden ausfällt. Das spiegelt sich im Publikum. Trent Reznor von Nine Inch Nails nannte das Frequency-Publikum einmal "the worst crowd" — und niemand mochte widersprechen. Traditionell vom Medienpartner FM4 begleitet, ist es ein Kirtag mit Musik, der vom Hitparaden-Hip-Hop bis zum Schablonenrock einer Band wie Kraftklub reicht — die ebenfalls nicht zum ersten Mal beim Frequency auftritt.

NESS

Aber die Mission des Festivals ist in erster Linie Party. Da tun es die Ärzte allemal, da tut es der US-Rapper Macklemore und sein lebensbejahender Inklusions-Hip-Hop immer, egal ob dessen Musik teilweise aus der Konserve kommt und die mitgebrachten Bläser ihre Instrumente schon von den Lippen nehmen, während sie deutlich zu hören sind — so wie es bei der Frühjahrstour durch Europa öfter der Fall war.

Trinkwasserzufuhr

Passend zur dreitägigen Veränderungskurve eines durchschnittlichen Festivalgasts tritt am Finaltag neben Kraftklub auch Armin van Buuren auf. Seine Musik wird den Zustand vieler Besucherinnen und Besucher in entsprechendes Bumm-Bumm übersetzen: Van Buuren ist Trance-DJ. An die 50.000 Besucherinnen und Besucher zählt das Festival – die prognostizierten hochsommerlichen Temperaturen werden die Rettungskräfte wohl fordern, wenn in der von Acts wie Fäaschtbänkler, Trettmann oder Nina Chuba ausgelösten Euphorie auf Trinkwasserzufuhr oder Sonnenschutz vergessen wird — oder der Kreislauf auf Pause geht.

FILLY

Die Tagespässe sind ausverkauft, eine begrenzte Anzahl an Festivalpässen und VIP-Festivalpässen gibt es noch. Für wahlweise 230 oder 400 Euro für den VIP-Festival-Pass kann man kurzentschlossen dabei sein. (Karl Fluch, 17.8.2023)