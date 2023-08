Hannes Tomic vor seinem Biohof in Buchbrunn, Gemeinde Eberndorf unweit des Klopeiner Sees. Nächstes großes Ziel des Kärntners: Humusaufbau in großem Stil, dadurch CO2 binden und die Böden verbessern. Günther Strobl

Um den Humusgehalt der Böden war es in Österreich schon einmal besser bestellt. Bedingt durch Monokulturen, Pestizid- und Düngemitteleinsatz sowie Nutzbarmachung einstiger Brachflächen im Dienste einer intensiven Landwirtschaft sind die Böden ausgehungert worden. Das hat dazu geführt, dass diese weniger Wasser als normal aufnehmen und auch deutlich weniger klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) speichern können.

Es hat nicht erst der jüngsten Überschwemmungen im Süden Österreichs bedurft, dass Hannes Tomic, Biobauer der ersten Stunde und in vielerlei Hinsicht Pionier, wenn es ans Umsetzen geht, mehr in die Tiefe schaut als andere. Für ihn, den gebürtigen Kärntner mit slowenischen Wurzeln, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Landwirtschaft in weiten Teilen der Welt ausgeübt wird und den Umweltauswirkungen sowie den negativen Gesundheitsfolgen. Ein Weg, um den Teufelskreis zu durchbrechen, sei, den Aufbau von Humus in den Böden voranzutreiben.

Humusanteil deutlich reduziert

"In den vergangenen zwei Generationen haben wir drei bis sieben Prozent dieser so wertvollen organischen Substanz im Boden verloren. In Österreich liegt der Humusanteil jetzt bei 2,5 bis 3,5 Prozent, das ist die Realität", sagt Tomic bei einem Lokalaugenschein des STANDARD in Eberndorf unweit des Klopeiner Sees. Dort, genauer gesagt in Buchbrunn, das zur Gemeinde Eberndorf gehört, bewirtschaftet Tomic den von den Eltern übernommenen Hof.

Schon bei der Übergabe vor 30 Jahren sei für ihn klar gewesen, auf biologischen Landbau umzustellen, erzählt Tomic. Das hat er dann in aller Konsequenz gemacht, auch mit dem Risiko zu scheitern. Und nicht nur das: Er hat speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Landmaschinen entwickelt und eine Photovoltaikanlage (PV) installieren lassen. Mit PV kann der Strombedarf des Betriebs inzwischen bilanziell gedeckt werden. Selbstredend wird mit Hackschnitzeln geheizt und mit Elektroauto gefahren. Alles, was Tomic erntet, wird am Hof veredelt.

Fast fossilfrei am Biohof

Was am Hof noch fehle, um ganz ohne fossile Energieträger auszukommen, seien Ersatztreibstoffe für den Mähdrescher und den Traktor. Obwohl – den Ersatztreibstoff hat Tomic schon, nämlich kalt gepresstes Öl aus biologisch angebautem Soja. Der passende Traktor oder Mähdrescher fehlt aber noch, der verlässlich mit rein pflanzlichem Öl fahren kann.

Die Vermarktung am Biohof Tomic hat mittlerweile Sohn David übernommen. Hannes Tomic konzentriert sich voll auf den Humusaufbau – und sieht darin auch ein Geschäftsmodell für Bauern, die mit ihren Erträgen mehr schlecht als recht über die Runden kommen.

Im Hofladen verkauft die Familie Tomic Produkte, die sie selbst veredelt. Günther Strobl

"Ein Prozent mehr Humus auf allen Ackerböden der Welt, und der CO2-Haushalt der Erde ist wieder dort, wo er 1970 war." Dieser Ausspruch, den der steirische Biomasse-Pionier August Raggam vor 20 Jahren gemacht habe, lasse ihn seitdem nicht mehr los, erzählt Tomic. Seit ein paar Jahren betreibt er Humusaufbau nebenbei, ist in ein einschlägiges Projekt in Kaindorf in der Steiermark eingebunden. Jetzt möchte er damit in die Breite gehen.

Der Grundgedanke: "Eine Frucht zum Ernten, sei es Dinkel, Soja oder etwas anderes, dazwischen aber immer eine Frucht, die im Boden bleibt, insbesondere Leguminosen, die den Stickstoff in den Boden bringen." Das koste, könne aber auch Geld bringen und noch viel mehr Geld sparen helfen, sagt Tomic. Indem Pestizide und Düngemittel, die vielerorts zum Einsatz kommen, mit fortschreitender Gesundung der Böden verzichtbar werden.

10 Millionen Tonnen CO2 weniger

Tomic hat eine Rechnung angestellt und diese Strafzahlungen gegenübergestellt, die Österreich drohen, wenn die CO2-Ziele verfehlt werden. "Wenn wir in den nächsten zehn Jahren eine Million Hektar für das Humusaufbauprojekt in Österreich gewinnen und sich dadurch bis zu zehn Millionen Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr binden lassen, reden wir über zehn Millionen Tonnen CO2, die wir mit Humusaufbau aus der Atmosphäre holen – bei Gesamtemissionen von rund 70 Millionen Tonnen. Das ist substanziell."

Multipliziert mit 100 Euro – dem Preis, den eine Tonne CO2 in ein paar Jahren voraussichtlich kosten wird – ergäbe sich eine Rückvergütung an teilnehmende Bauern von etwa einer Milliarde Euro. Was nur gerecht wäre, weil auch nicht geringe Kosten anfielen.

Boden saugt mehr Wasser

Tomic fallen noch weitere Vorteile ein: "Mit zwei, drei Prozent mehr Humus ist das Wasserhaltevermögen im Boden dramatisch höher, es gäbe viel weniger Überschwemmungen. Und – in Dürreperioden halten Pflanzen viel länger durch."

Anfang November plant Tomic dazu ein Symposium in Kärnten.

(Günther Strobl, 17.8.2023)