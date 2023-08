Begehrte Attraktion, nicht nur für Kinder: das Disneyland in Paris. APA/AFP/BERTRAND GUAY

Es ist eine Szene wie aus einem Horrorfilm, zumindest für Menschen mit Kindern: Eine "grand-mère" steht verschwitzt und kleinlaut vor dem Eingang zu Disneyland Paris. Zwei Kinder toben neben ihr und zerren an ihrer Handtasche. Der Grund: Reguläre Tickets sind an der Tageskasse nicht erhältlich. Die Großmutter hat das offensichtlich nicht gewusst. Ratlos scheint sie zu überlegen, wie sie den Tag für ihre Sonnenscheine noch retten kann. Das Grüppchen macht sich vorerst – nach wie vor lautstark – auf den Rückweg zur Vorortelinie. Wir wünschen der Frau, dass ihr noch eine brillante Alternative einfällt´, und wissen gleichzeitig: Es wird nicht leicht. Ein schneller Blick ins Mobiltelefon zeigt: Karten sind online erst wieder in fünf Tagen verfügbar.

Einen Besuch im Disneyland Paris wünschen sich unsere Kinder schon seit Jahren. Heuer haben wir es geschafft. Damit uns ein Fiasko wie das beschriebene erspart bleibt, reservierten wir Monate vorher Eintrittstickets und Restauranttische online auf der Parksite und legten uns eine ausgeklügelte Strategie zurecht, um trotz Hochsaison so viel wie möglich aus dem Tag herauszuholen.

Das bedeutete: Parkplan strategisch abarbeiten, auf keine der angepriesenen "Zusatzangebote" reinkippen, Shops meiden. Anstehen bleibt einem ohnehin nicht erspart.

Timeslot-Detox

Unsere Urlaubsplanung hat sich mit den Jahren massiv verändert. Spontaneität hat zumindest bei den großen touristischen Attraktionen in der Hauptreisezeit keine Chance mehr. Vieles muss vorab gebucht werden, oft mit Time-Slot.

So bauen wir kleinweise die Urlaube um Highlights wie Disneyland, den Eiffelturm, die Harry-Potter-Studios oder diverse Stadiontouren herum. Freiwillig und mit Freude natürlich. Manchmal nur drängt sich dabei trotzdem ein Bild in den Vordergrund: wir, an einem einsamen See, schwimmend, radelnd, angelnd und ganz unabhängig von Onlinetickets und Time-Slots. (Manuela Honsig-Erlenburg, 17.8.2023)